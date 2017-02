DELT 212 GANGE DEL DEL

I et interview til DefenceWatch.dk fortæller forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V), at han forventer det igangværende udbud af nyt artilleri afsluttes snarligt.

Der er to kandidater tilbage i udbuddet. Begge på hjul.

Elbit Systems (Israel) byder ind med ATMOS MAN HX81 8×8 og Nexter Systems (Frankrig) byder ind med CAESAR 8×8 Tatra T815.

Hvis den israelske producent, Elbit, igen vinder, er der ifølge forsvarsministeren ingen grund til ikke at vælge israelsk. Det Radikale Venstre modsatte sig efter det tidligere artilleriudbud at købe hos Elbit, da virksomheden ifølge partiet medvirker til at overtræde international regler i Israel.

“Jeg ser ingen problemer i at købe fra Elbit. Og på det samråd jeg har været på, på foranledning af Enhedslisten der kunne jeg oplyse, at FN jo selv køber udstyr fra Elbit. Så diskussionen forekommer mig lidt mærkelig.

Når jeg sidder og kigger på den diskussion der har været om Elbit, så er det påfaldende, at vi påberåber os FN som argument for ikke at købe fra den virksomhed, samtidig med at FN selv køber overvågnings-systemer fra selvsamme virksomhed.

Min tilgang til det her er, at vi skal have det bedste udstyr til de danske soldater.

Og kan vi få det bedste udstyr til en konkurrencedygtig pris, så skal vi tage det. Når der ikke er direkte sanktioner mod det firma, ser jeg ingen problemer i at Danmark selv skulle indføre det“, lyder det fra Claus Hjort i interviewet til Defencewatch

Tidsplanen for udbuddet iflg. FMI

Medio 2017 forventes kontrakt indgået med den vindende kandidat.

Leverance af alle systemer gennemføres inden medio 2020, men vil formentlig være sket længe inden da. Selve leverance forløbet vil være afhængigt af den valgte leverandørens tilbud og muligheder.

CAESAR 8×8 Tatra fra Nexter Systems (Frankrig)

