Forsvaret skal præstere mere, siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, som ønsker flere værnepligtige.

Der er brug for flere værnepligtige i det danske forsvar.

Sådan lyder det fredag fra forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V).

I et interview med TV2 lægger han op til, at værnepligten udvides fra det nuværende antal på 4200 personer.

– Jeg kunne godt ønske mig lidt flere værnepligtige, siger Claus Hjort Frederiksen.

Forsvarsministeren mener, at forsvaret har brug for mere mandskab, fordi opgaverne øges.

– Vi skal præstere noget mere i forsvaret. Det er et spørgsmål om kapacitet og udholdenhed, hvis det skulle komme til konflikter, siger Claus Hjort Frederiksen.

Han udpeger Rusland som den største trussel mod Danmarks sikkerhed.

Forsvarsministeren henviser blandt andet til en “voldsom” troppeopbygning i det vestlige Rusland og opstilling af missiler i Østersø-enklaven Kaliningrad.

Claus Hjort Frederiksen ser ikke nogen overhængende fare for russiske angreb, men en misforståelse kan ifølge ministeren føre til en konflikt.

Hvor mange flere værnepligtige regeringen ønsker, vil Claus Hjort Frederiksen dog ikke svare på.

HKKF vil ikke have flere værnepligtige

Hos fagforeningen Hærens Konstabel- og Korporalforening er man lodret imod, at der uddannes flere værnepligtige.

– Jeg synes, der er rigeligt med værnepligtige allerede i dag. Otte ud af ti, der bliver indkaldt, bliver hjemsendt efter endt tjeneste, fordi der ikke er plads til dem i forsvaret, siger foreningens formand Flemming Vinther til Ritzau.

– Så der er masser af værnepligtige at rekruttere fra til den professionelle hær allerede i dag, siger han.

Flemming Vinther mener, at ressourcerne til at øge antallet af værnepligtige ville være bedre anvendt på at uddanne flere professionelle soldater.

– Det er noget nationalromantisk sludder at tro, at værnepligten kan løse de udfordringer, vi står med i dag.

– De operationer, vi deltager i ude i verdenen, kræver professionelle soldater, der kan håndtere komplekse operationsmønstre, avancerede våbensystemer og kommunikationsmidler, siger han.

Ud over mere mandskab er forsvarsministeren også fortaler for, at Danmark afsætter flere penge til forsvaret.

Det nuværende forsvarsforlig udløber ved udgangen af året.

Derfor skal partierne bag – regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre – snart forhandle et nyt på plads.

