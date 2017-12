Forsvarsminister vil se på bedre erstatningsordninger, når Forsvaret hjælper politiet med bevogtningsopgaver.

Der skal være større ligestilling mellem soldater og politi, når soldater aflaster betjente ved grænseovergange og potentielle terrormål.

Og forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) er klar til at diskutere større erstatningsordninger for soldaterne.

Det skriver DR Nyheder.

Arbejdet med ligestilling er allerede i gang i Forsvarsministeriet.

– Forsvarsministeriet er ved at se på ligestillingen mellem Forsvarets ansatte og politiets ansatte, når Forsvaret yder bistand til politiet, lyder det i en skriftlig kommentar fra Claus Hjort Frederiksen til DR Nyheder.

– Der ses i den forbindelse på, hvilke erstatningsmuligheder for politiets ansatte, som også kan være relevante for Forsvarets ansatte ved bistand til politiet, udtaler ministeren.

Over 300 soldater med bevogtningsopgaver har krævet mere i løn, bedre erstatningsordninger til efterladte familier og en plads på mindetavlen ved Kastellet.

Soldaterne har fremsat kravene i et åbent brev til forsvarschef Bjørn Bisserup. Han modtager brevet torsdag.

Bisserup har ikke ønsket at kommentere brevet på forhånd. Men han har tidligere udtalt, at man bør overveje soldaternes ønske om højere erstatning til efterladte familier.

De Radikale, der er med i forsvarsforliget, forstår soldaternes ønske om højere erstatning.

Regeringen meddelte i efteråret, at en lang række soldater fremover skulle overtage en række bevogtningsopgaver fra politiet. Det skulle frigøre betjente til at komme hjem til deres politikredse for at udføre opgaver der.

Ordningen har nu stået på i nogle måneder.

/ritzau/