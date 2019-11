Forsvarsminister: Cybersikkerheden i EU skal styrkes

Cybersikkerhed og investeringer i kritisk infrastruktur skal styrkes på tværs af EU-landene.

Sådan lyder det fra den danske forsvarsminister, Trine Bramsen (S), inden et ministerrådsmøde i Bruxelles tirsdag.

– Jeg kommer til at fremhæve cybersikkerhed, hybride trusler og investeringer i kritisk infrastruktur. Det er noget, vi bør løfte i samarbejde på tværs af EU-landene, siger ministeren.

Danmark står grundet EU-forsvarsforbeholdet uden for en række europæiske samarbejder, herunder EU’s udvidede forsvarssamarbejde, Pesco.

Det kan have betydning for cybersikkerheden i Danmark, men ministeren ser stadig mulighed for dansk indflydelse på fremtidens samarbejde.

Derfor er der for nuværende ingen gode argumenter for videre dansk deltagelse i Pesco, mener hun.

– Der er jo en reel diskussion, om der er noget vi gerne vil deltage i, som vi ikke kan deltage i med det forbehold, vi har.

– Jeg har svært ved at se de stærke argumenter for, at vi ikke kan være med, der hvor vi gerne vil være med, siger hun til Ritzau.

Den Europæiske Forsvarsfond er ikke omfattet af det danske forbehold, og Trine Bramsen vil her advokere for et fokus på fremtidens trusselsbillede.

