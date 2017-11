Det rykker ikke ved forsvarsministerens plan, at regnestykke bag køb af kampfly kaldes “meget optimistisk”.

Det får ingen betydning for regeringens planer om at købe 27 nye kampfly, at der nu igen bliver sået tvivl om regnestykket bag det milliarddyre indkøb.

Det siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V), efter at en nylig beretning fra Rigsrevisionen har vurderet, at det antal flyvetimer, som regeringen forventer at kunne få ud af de enkelte fly, er “meget optimistisk”.

– Vi lytter selvfølgelig til Rigsrevisionens beregninger, men jeg mener, at vores regnestykke hviler på et meget solidt grundlag, og jeg kan ikke se, at vi ikke kan opfylde det, siger Claus Hjort Frederiksen.

Stridens kerne er Forsvarsministeriets vurdering af, at hvert af de nye F-35-kampfly vil kunne flyve 250 timer om året – og endnu mere i de perioder, hvor de er udsendt til andre Nato-lande eller på internationale missioner.

Til sammenligning får flyvevåbnet omtrent 165 timer årligt ud af hver af de nuværende 30 operative F-16-jagere.

Annonce

Alligevel fastholder Claus Hjort Frederiksen, at han vil gå efter at få penge til 27 fly, når han senere i denne måned indleverer sin anmodning til finansudvalget om i alt 66,1 milliarder kroner til indkøbet.

– Ser man på en tilsvarende amerikansk enhed, så er de i dag oppe på 250 timer, og der er også nogle, der får endnu flere timer ud af dem, siger forsvarsministeren.

Spørgsmål: Hvem?

– Det er desværre omgærdet af fortrolighed, så det kan jeg ikke sige. Men det afgørende er, at der i dag er fly i drift, som er oppe på 250 timer.

Norge og Holland, der ligeledes har købt F-35-fly, regner begge med at få markant færre timer ud af deres fly. Men heller ikke det får ministeren til at ryste på hånden.

Spørgsmål: Men hvorfor ikke bare købe et fly mere med al den uvished?

– Jo, men det skal jo ses i en større sammenhæng, hvor vi også skal have råd til en social sektor, et skolevæsen og et sundhedsvæsen. Og det her er jo noget, der beslaglægger mange penge.

Indkøbet af de 27 fly bliver den største statslige enkeltinvestering nogensinde.

/ritzau/