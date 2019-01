Forsvarets nye pistol udleveres fra næste måned

Den er lille, den er let, og så kan den have næsten tre gange så mange skud i magasinet som den gamle.

Soldaterne i hæren, flyvevåbnet og søværnet får fra næste måned en ny pistol i bæltet, når den hidtidige Neuhausen sendes på pension af en mere tidssvarende pistol fra producenten Sig Sauer i USA.

Den nye pistol hedder P320, og ifølge oversergent Michael Jørgensen, der er en af Forsvarets våbeneksperter fra Faggruppe Kamp i Oksbøl, er den en tiltrængt forbedring for de danske soldater.

– Den er noget lettere, fordi den er lavet af kulstof, som også er nemmere at vedligeholde. Dertil kommer, at den har et mere markant aftrækspunkt og derfor er lettere at lære at skyde med end den gamle, siger Michael Jørgensen.

Det er ellers ikke fordi, der som sådan er noget i vejen med soldaternes nuværende pistol, der er udviklet før Anden Verdenskrig og har tjent Forsvaret siden 1949.

Faktisk er sigtet på den gamle Neuhausen mere præcist end på den nye, fortæller Michael Jørgensen:

– Men soldaterne har jo ikke al tid i verden og skal ikke bruge deres våben til at skyde hul-i-hul.

– Den nyere har et grovere sigte, men giver et hurtigere sigtebillede, og det kan være afgørende for, at man kommer hjem igen med skindet på næsen.

Selv om fagfolkene er begejstrede, har alt ikke været problemfrit omkring den nye pistol.

Kort efter offentliggørelsen af indkøbet sidste år løb Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) ind i modvind.

Det skete, da Politiken skrev, at Sig Sauers i Tyskland var under mistanke for at have svindlet med sin eksporttilladelse for at kunne levere våben til det colombianske politi.

Dermed var Forsvaret på kant med statens etiske standarder, skrev avisen.

Forsvaret har efterfølgende undersøgt sagen, og ifølge chefen for FMI’s landmilitære division, oberst Christian Ishøj, er der ikke noget at komme efter.

Det tyske Sig Sauer er nemlig et andet selskab end det amerikanske Sig Sauer Inc., som Forsvarets danske leverandør har handlet med.

– De (det tyske selskab, red.) har hverken været involveret i vores anskaffelse eller i produktionen, siger Christian Ishøj.

I alt har Forsvaret købt omkring 6000 Sig Sauer-pistoler til en samlet pris af 25 millioner kroner.

/ritzau/