Fire år efter at Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) lukkede sin lyttestation på Dueodde, bygger tjenesten nu en ny mast på Bornholm for at lytte efter, hvad russerne foretager sig. Det skriver Politiken.

Det er truslen fra Rusland og det komplicerede magtspil i Østersøen, der har fået Forsvarets Efterretningstjeneste til at genoprette Bornholm som Danmarks fremskudte ’lyttepost’ mod øst. Fra en 85 meter høj mast i Østermarie skal efterretningstjenestens lytteudstyr opsnappe vhf-radiokommunikation i østersøområdet og formentlig et stykke ind i Rusland.

FE lukkede ellers for fire år siden sit store lytteanlæg på Dueodde, der dengang netop var blevet moderniseret for et tocifret millionbeløb. Lukningen af anlægget små 15 kilometer fra den nye mast var en konsekvens af, at Rusland dengang ikke blev anset for en betydende trussel mod hverken Danmark eller de øvrige lande rundt om Østersøen. Samtidig var driften af den døgnbemandede lyttestation en stor udgift.

Men Ruslands annektering af Krim, krigen i det østlige Ukraine og den aktive rolle i krigen i Syrien har ændret den opfattelse markant.

»Det her giver god mening og ligger fint i tråd med det øgede fokus på østersøområdet, som vi også ser i oplægget til forsvarsforliget«, siger militæranalytiker Johannes Riber Nordby fra Forsvarsakademiet til Politiken.

Chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen, vil generelt ikke løfte meget af sløret for FE’s virke.

»Men jeg vil dog sige, at tiltaget vil styrke FE’s evne til at rapportere om Ruslands hensigter over for Danmark, herunder om Ruslands militære ambitioner i dansk nærområde«, siger Lars Findsen til Politiken.

Lokalt har beslutningen om den nye mast vakt både surhed og forundring og har affødt både klager og forslag om alternativ placeringer. Alt sammen uden held.

Lars Findsen afviser, at det var forkert at lukke Dueodde.

»På det tidspunkt var det nødvendigt at foretage en omprioritering for at styrke indhentningen på de mest prioriterede områder, heriblandt cyberangreb og terror. De ændrede sikkerhedspolitiske vilkår i dag gør det dog nødvendigt at prioritere indsatsen i nærområdet«, siger Lars Findsen til Politiken.