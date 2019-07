Forsvaret strammer adgang til skydevåben

Fremover skal det kræve to betroede medarbejdere for at få adgang til skydevåben i Forsvaret. Det oplyser Forsvarskommandoen, der er Forsvarets øverste ledelse.

Det sker som følge af en drabssag fra marts, hvor en soldat skød og dræbte sin ekskærestes kæreste. Det skriver Berlingske.

– Drabssagen i marts har påvirket alle i Forsvaret. Den slags må ikke ske, siger chef for Hærkommandoen, generalmajor Kenneth Pedersen til Ritzau og uddyber:

– Vi har allerede skarp kontrol med våben i Forsvaret, men sagen har naturligt givet anledning til at se på yderligere skærpelse af våbensikkerheden i Forsvaret.

Indtil nu har det været sådan, at en og samme person har adgang til våben og bundstykker. Fremover bliver det delt op, således at det kræver to personer med sikkerhedsgodkendelse.

– Vi har vurderet, at en to-faktorløsning kan være med til at mindske risikoen yderligere for misbrug af Forsvarets våben.

– Risikoen for misbrug kan aldrig fjernes fuldstændigt. Men det nye tiltag skal yderligere minimere den risiko, siger Kenneth Pedersen.

Forsvaret har bedt Hjemmeværnskommandoen om at finde en løsning på samme område for dens myndighedsområde.

Oberst ved Hjemmeværnskommandoen Jørn Christensen bekræfter, at Hjemmeværnet ser på mulige skærpelse af våben.

– Vi følger trop ved at undersøge, hvordan vi bedst muligt kan styrke våbensikkerhed i Hjemmeværnet. Vi kan ikke sige noget på nuværende tidspunkt om, hvordan og med hvilken løsning, siger Jørn Christensen.

Ifølge obersten er det et område, som Hjemmeværnskommandoen prioriterer højt. Han vil ikke udelukke, at det indføre samme løsning som Forsvaret.

– Vi undersøger også, om vi kan indføre en to-faktorløsning. Men det vil blandt andet kræve, at flere frivillige soldater i Hjemmeværnet skal sikkerhedsgodkendes, siger han.

Foruden stramningen af våbensikkerheden skal Forsvaret på baggrund af den omtalte drabssag strammer det også på sine procedurer eksempelvis underretninger fra pårørende.

/ritzau/