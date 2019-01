Forsvaret skal koncentrere sig mere om Norden

Det danske forsvar skal i højere grad orientere sig mod nærdområderne i Norden og Baltikum end ud i resten af verden. Det fortæller forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen i et interview med Berlingske.

Udmeldingen kommer efter en periode, hvor der sikkerhedspolitisk er kommet mere fokus på Norden og et større samarbejde mellem Nato og Sverige og Finland, der står uden for det nordatlantiske forsvarssamarbejde.

– Vi sætter et større antal af folk til at arbejde koncentreret med den her opgave i ministeriet fremover. Forsvarsuddannelsen skal have et nordisk element i sig – et modul i nordisk forsvar.

– Og endelig udnævner vi en nordisk forsvarsattaché, som har som opgave at følge samarbejdet tæt og sikre, at de mål, vi sætter os, også bliver ført ud i livet, siger Claus Hjort Frederiksen til Berlingske.

Optrapningen af det militære samarbejde i Norden er opstået efter Rusland i højere og højere grad bliver opfattet som en sikkerhedstrussel. Den udvikling er ikke mindst udløst af Ruslands annektering af Krim-halvøen.

Det har ført til en permanent militær Nato-tilstedeværelse i Baltikum, hvor blandt andre Danmark bidrager med soldater. Samtidig er der afholdt en stor øvelse i Nordnorge ved navn Trident Juncture.

– Det er afgørende for at sikre interoperabilitet mellem de nordiske styrker, at vi træner sammen, og navnlig i store øvelser som Trident Juncture.

– Selv om det var en NATO-øvelse, deltog både Sverige og Finland med substantielle bidrag. Det skal vi fortsætte med, siger Claus Hjort Frederiksen til Berlingske og fortsætter:

– Vi skal arbejde for, at Sverige og Finland kommer så tæt som muligt på Nato-samarbejdet.

Danmark vil arbejde for det øgede samarbejde, når man i 2020 overtager formandskabet i Nordefco, det nordiske forsvarssamarbejde.

/ritzau/