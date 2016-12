DELT 424 GANGE DEL DEL

Flådestation Grønnedal i Sydvestgrønland genetableres som depot og uddannelsesfacilitet for Forsvaret.

Det danske forsvar skal igen husere på Flådestation Grønnedal i Arsuk Fjord, hvor den slidte bebyggelse genopstår som depot for brændstof og grej.

Desuden skal basen bruges til “øvelses- og uddannelsesformål”, fremgår det af aftalen om Danmarks fremtidige opgaveløsning i Arktis, som partierne bag forsvarsforliget er blevet enige om.

Forsvaret forlod ellers flådestationen i september 2014 og påbegyndte et udbud om oprydningen af militærbasen, der oprindeligt blev anlagt af amerikanerne i 1942.

Den blev bygget for at bevogte kryolitminen i Ivittuut.

Genoplivningen af den nedslidte base, der på grønlandsk hedder Kangilinnguit, skal ses som led i det generelt øgede fokus på Grønland og det arktiske område.

Således styrker den nye danske aftale opgaveløsningen i Arktis med 120 millioner kroner årligt.

Og det sker til den nyudpegede forsvarsminister, Claus Hjort Frederiksens (V), store tilfredshed.

– Jeg er glad for, at der er bred enighed blandt partierne i forsvarsforligskredsen om at styrke indsatsen i Arktis med blandt andet øget satellitovervågning, bedre kommunikationsmuligheder og flere operative indsatsenheder, siger han i en pressemeddelelse.

Pengene skal dels gå til at betale for mere overvågning ved hjælp af især satellitter og flere timer i luften for overvågningsfly.

Dertil kommer en opnormering af mandskabet i Arktisk Kommando i Nuuk samt et tocifret millionbeløb til at sende en af Forsvarets fregatter til Grønland i de isfri måneder.

/ritzau/

