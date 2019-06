Forsvaret opgraderer tilstedeværelse i Arktis med fregat

Fregatten ”Peter Willemoes” har for første gang lagt til kaj i Nuuk og er et synligt bevis på, at der er øgede sikkerhedspolitiske spændinger i Arktis.

Den knap 140 meter lange fregat ”Peter Willemoes” har onsdag lagt til kaj i Nuuk. Den er udstyret med missilsystemer og flere typer kanoner, er et af dansk søværns flagskibe, og den markerer i dag en milepæl for Arktisk Kommandos opgaveløsning. Det skriver Sermitsiaq.AG.

Fregatten skal fremover sammen med de velkendte inspektionsfartøjer indgå i overvågning og suverænitetshævdelsen ved Færøerne og Grønland.

Styrket indsats i Arktis

– Fregattens indsættelse i Nordatlanten og ved Grønland afspejler et bredt politisk ønske om at styrke Forsvarets kapaciteter i Arktis, oplyser Arktisk Kommando til Sermitsiaq.AG.

Fregattens sensorer giver nye og forbedrede muligheder. Avancerede radarsystemer bidrager til bedre maritim billedopbygning og overvågning af luftrummet. Derudover er fregatten udstyret med sonar og medbringer en af Forsvarets nye helikoptere af typen MH-60R Seahawk.

– Fregatten er desuden særdeles kapabel til at indgå i mere civilt betonede opgaver som eftersøgninger, redningsoperationer samt assistance til andre skibe, oplyser Arktisk Kommando.

Fregatten kan skyde 28 knob og har en aktionsradius på 9.000 sømil.