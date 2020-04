Forsvaret køber Nato-værnemidler ind til sundhedsvæsenet

Forsvaret stiller nu “en større mængde” mundbind, visirer og forklæder til rådighed for sundhedsvæsenet i forbindelse med coronakrisen.

Det oplyser Forsvarsministeriet.

Det sker efter, at ministeriets materiel- og indkøbsstyrelse har købt værnemidler igennem Natos indkøbsorganisation.

Præcis hvor mange værnemidler, der er tale om, kan Forsvarsministeriet ikke komme nærmere, ud over at der er tale om 16 paller værnemidler indkøbt for et millionbeløb.

Udstyret ankom til Danmark onsdag morgen. Ifølge Trine Bramsen er det nok til at yde en hjælpende hånd til landets hospitaler og testcentre.

– Egentlig var de tænkt til vores egne lagre, men vi har besluttet at stille det til rådighed for sundhedsmyndighederne.

Det dækker dog langt fra sundhedsvæsenets behov, erkender Trine Bramsen.

– Det er ikke det her, der løser udfordringen med værnemidler på den helt lange bane. Men det er med til at skabe en forsyning, siger hun.

Værnemidlerne er blevet screenet af Nato, og FMI skal nu lave en test af dem.

Forsvarsministeriet vil nu beslutte sammen med sundhedsmyndighederne, hvordan værnemidlerne skal fordeles.

/ritzau/