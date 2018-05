Forsvaret indfører nyt basiskrav 

Forsvarets nye fysiske basiskrav er gældende fra i dag den 1. maj. Det indeholder ændringer af løbedistancen og fire nye styrkeprøver.

Basiskravet er det fysiske mindstekrav for ansatte i Forsvaret. Og fra i dag d. 1. maj 2018 er der nye fysiske krav til alle militært ansatte og særligt udpegede civile i Forsvaret.

Det nye basiskrav består af en udholdenhedstest, der som udgangspunkt er en løbetest og fire styrkeøvelser – Split Squat, Dips på Bænk, Træk til Bryst og Burpees. I hver øvelse skal der laves et bestemt antal sæt og gentagelser.

Annonce Annonce

I lighed med tidligere vil der være to alternative udholdenhedstest; en cykel watt maks test eller en ro-ergometertest.

Formålet med basiskravet er, at de ansatte altid har en fysisk grundform, som gør det nemmere at træne sig op til det niveau, de har brug for, hvis de skal udsendes og trænes op til de operative, fysiske anbefalinger.

Basiskravet skal som minimum bestås en gang om året

Du kan se og læse om alle de nye øvelser her (PDF)

Kilde: Forsvarets Sundhedstjeneste