Den 45-årige balkan veteran Heine Andersen modtog i dag en længe ventede dom i en sag, hvor han har sagsøgt Forsvaret for 275.000 kroner for svie og smerter. Det gjorde han fordi, han pådrog sig PTSD efter hans udsendelse til Balkan i 1996.



– Jeg har lige fået besked fra min advokat, og han siger, at Forsvaret er blevet frikendt på grund af sagens forældelsesfrist. Retten har altså slet ikke taget stilling til, om Forsvaret er ansvarlige for de traumer, jeg har pådraget i krigen eller ej, siger

Heine Andersen til TV 2.

Heine Andersen har fået fri proces til at føre sagen, fordi den er så principiel, at den kan få følger for en stribe andre veteraner.

Efter en lægefaglig rapport blev frigivet, besluttede Arbejdsskadestyrelsen i november 2013 at anerkende PTSD som en erhvervsskade – også selv om symptomerne først kommer efter seks måneder. Den berømte/berygtede seks-måneders regel.

Det skete, efter at de danske veteraner i årevis havde kæmpet for, at myndighederne ville anerkende sygdommen som en sådan. Det er også kommet Heine Andersen til gode, og han har allerede vundet en arbejdsskadesag – her blev det slået fast, at hans lidelse stammer fra tiden som soldat på Balkan.

Heine Andersen mener, at han var så dårligt forberedt på udsendelsen, at Forsvaret er ansvarlig for hans lidelse, og har sagsøgt Forsvaret for 275.000 kroner for svie og smerte.

Han blev sendt afsted fem år efter, at han havde tjent sin værnepligt, og ifølge Heine Andersen var der ingen forberedelse forud for udsendelsen. Heller ikke våbentræning.

»Jeg synes ikke, de lever op til deres ansvar. Tværtimod modarbejder og lyver de. De siger, de gav mig fire dages optræning, før jeg blev sendt til Balkan. Det er løgn. Vi var samlet to dage før afrejse, men der var ingen oplæring. Vi lå bare og ventede på, at vi skulle af sted. Så siger de, at jeg var uddannet i at bruge mit våben, fordi det lignede det, jeg brugte under min værnepligt. Det er løgn. På Balkan skulle vi bruge automatvåben, og dem kendte jeg ikke. Den tredje løgn er, at de sagde, vi fik ti dages evaluering, da vi kom hjem. Det gjorde vi ikke. Vi var i Skive én dag, hvor vi afleverede vores våben. Bagefter gik vi i byen og drak os fulde. Det var det,« fortæller han til Dagbladet Ringkøbing Skjern.

Heine Andersen fortæller til TV2, at han højst sandsynligt vil anke dommen til landsretten.

Kilde: Forsvaret frikendt i principiel sag om krigsveterans arbejdsskade – TV 2 og Dagbladet Ringkøbing Skjern

