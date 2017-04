I 2010 afleverede jeg min uniform og kørte ud af hovedvagten på Holstebro kaserne for sidste gang. Nu var jeg civilist, og herude var alle problemer små. Det værste, der kunne ske, var, at min printer gik i stykker, at min cykel punkterede, eller at jeg fik tandpine. Sådan noget.

Jeg havde en stærk følelse af, at alle mine kampe nu lå bag mig, og hvis det alligevel gik galt, kunne jeg jo bare finde soveposen frem igen og bo på gaden. Det havde jeg jo nærmest prøvet før.

Så let gik det ikke.

Jeg følte mig vigtig i Hæren. Jeg følte mig uddannet. Værdifuld. Jeg var nogen. Men den følelse kunne jeg ikke få fra nogen herude. Jeg var ikke længere JS med alt, hvad det engang betød, nu var jeg bare endnu en krop, der tilfældigvis hedder Jimmy. Det havde jeg overhovedet ikke overvejet, da jeg sagde op i Hæren og begyndte på Journalisthøjskolen, men det gav mig en sær følelse af, at jeg ikke længere vidste, hvem jeg var.

Den 4 maj holder jeg et foredrag om at skifte hundetegnet ud med et pressekort. Det foregår i Soldatens Hus i København. Det bliver et foredrag om indre uniformer, et efterliv i den civile verden og bitre mænd i 30´erne.

