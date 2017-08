Svenska Dagbladet skriver, at dansk politi blandt andet søger fra svensk luftrum efter 30-årig kvinde.

Flyvehjemmeværnet støtter mandag politiet i eftersøgningen af den 30-årige svenske journalist Kim Wall, der forsvandt, efter at hun havde været om bord på opfinderen Peter Madsens ubåd.

Der er sat et Defender-fly på opgaven, oplyser vagtholdslederen hos Forsvarets Søredningstjeneste.

Ifølge Svenska Dagbladet vil de danske myndigheder blandt andet søge efter kvinden fra svensk luftrum.

Hjemmeværnets fly er blandt andet udstyret med varmesøgende og stabiliserede dag/nat-kameraer der har kilometers rækkevidde. Den avancerede sensorpakke kan sende live-feed til mange forskellige enheder på jorden og på vandet.

Kvinden var på reportagetur med ubåden, der fredag sank i Køge Bugt.

Ubådens ejer, opfinderen Peter Madsen, blev reddet i land, men der er ingen spor efter kvinden.

Peter Madsen er sigtet for drab. Han nægter sig skyldig og har oplyst, at han har sat kvinden af, inden ubåden forulykkede.

Siden er han dog kommet med en anden forklaring, som offentligheden ikke kan få noget at vide om på grund af lukkede døre i retten.

Han er imidlertid blevet varetægtsfængslet i 24 dage for uagtsomt manddrab, idet politiet mener, at han har forvoldt kvindens død.

Ubåden er bjærget og undersøgt, men den 30-årige kvinde er ikke fundet.

Søndag blev der søgt efter hende i et område af Køge Bugt.

Eftersøgningen her fortsætter mandag, og politiet har bedt de svenske myndigheder om lov til at overflyve svensk luftrum for at søge efter hende på vandoverfladen.

Det oplyser assisterende redningsleder ved den svenske sø- og flyredningstjeneste ifølge Svenska Dagbladet til P4 Malmøhus.

Journalisten Kim Wall har base i New York og Beijing og arbejder for medier som New York Times, The Guardian, Time og Vice.

