Over halvdelen af danske mænd mener, at kvinder skal aftjene værnepligt. Det samme gælder kun 25 procent af kvinderne.

Værnepligten skal også gælde for kvinder. Det siger 54 procent af danske mænd i en Norstat-måling for Altinget, hvor 33 procent af mændene er imod.

Til gengæld går kun 25 procent af de adspurgte kvinder ind for ligestilling, når det gælder værnepligt, mens næsten dobbelt så mange – 48 procent – siger nej tak.

Regeringen er i disse dage formentlig ved at binde sløjfe på et forsvarsforlig med DF, S og R. Og her forventes det, at antallet af danske værnepligtige skal skrues op med omkring 500.

Men unge danske kvinder behøver ikke bekymre sig om at skulle indkaldes, fastslår regeringen med opbakning fra alle partier i Folketinget på nær Enhedslisten. For kun mænd skal fortsat kunne forpligtes. “Det er jo traditionen,” siger forsvarsministeren til Altinget.

Både Norge og Sverige har ellers inden for de seneste få år indført værnepligt for kvinder. Der er brug for flere værnepligtige, og det er mangel på ligestilling, når kun mænd kan tvinges i trøjen, har argumenterne lydt.

Annonce

Og den nuværende danske lovgivning er ifølge videnscenteret Kvinfo udtryk for usaglig forskelsbehandling.

– Der er ingen saglige begrundelser for at forskelsbehandle kønnene i forhold til værnepligt. Kvinder kan betjene alle funktioner i forsvaret i dag, og der er ikke nogen grund til at gøre forskel, siger direktør Henriette Laursen til Altinget.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) forklarer regeringens holdning med, at både mænd og kvinder kan melde sig frivilligt til at aftjene værnepligt, og at næsten 100 procent af de værnepligtige siden 2010 har været frivillige: “Derfor ser jeg ikke noget behov for at udvide pligten til også at omfatte kvinder,” siger han til Altinget.

Hvad er den afgørende forskel på mænd og kvinder, som gør, at man ikke vil ændre loven?

– Det er jo traditionen. Der er jo ikke noget naturligt… Du kan tage Israel, der har man jo værnepligt for kvinder.

Som det eneste parti i Folketinget ønsker Enhedslisten ens værnepligt for mænd og kvinder.

– Det er da gammeldags, at det kun er mænd, som kan indkaldes, siger forsvarsordfører Eva Flyvholm til Altinget.

Forsvarsordfører Henrik Dam Kristensen (S) siger, at “det ikke er relevant” at udvide værnepligten, fordi næsten ingen mænd bliver tvunget i hæren.

Hvad er det principielle argument imod at give kvinder værnepligt?

– Jeg ved ikke, om der er nogen, siger Henrik Dam Kristensen.

Dansk Folkepartis forsvarsordfører Marie Krarup ønsker væsentligt flere værnepligtige end de 500 ekstra, regeringen har lagt op til. Men hun er imod værnepligt for kvinder, “fordi det ikke er foreneligt med grundloven”. Forsvarsordfører Rasmus Jarlov (K) nævner også grundloven som forhindring.

Men grundloven forhindrer slet ikke værnepligt for kvinder, vurderer tre professorer og en lektor i forfatningsret over for Altinget.

Rasmus Jarlov svarer, at “det er ikke sådan, jeg læser grundloven”.