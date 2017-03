Danmark skal købe nyt artilleri, men kort inden målstregen rejser flere tvivl om købet.

Det danske forsvar skal inden længe købe store kanoner for et trecifret millionbeløb.

Indkøbet har været undervejs i årevis, men tirsdag rykker det afgørende tættere på, når Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) ventes at give politikerne sit faglige bud på, hvilken type artilleri Danmark skal satse på.

Valget står mellem kanoner fra franske Nexter og israelske Elbit Systems – begge artillerisystemer i den lettere pansrede ende. Kort sagt er det lastvogne (pansrede kabiner) med kanoner på.

Og det rejser et stort spørgsmål i 11. time, for er de lettere pansrede kanoner det, Forsvaret har brug for?

Den militære virkelighed har rykket sig i de knap ti år, hvor indkøbet har været undervejs.

Dengang stod Danmark midt i kampen mod Taliban i Afghanistan, mens truslen med Ruslands annektering af Krim-halvøen i dag kommer mere umiddelbart fra øst.

Og mod russerne er de to artillerisystemer, Danmark overvejer, ikke optimale, mener militær analytiker Torben Toftgaard Engen fra Center fra Militære Studier på Københavns Universitet.

– De artilleripjecer – altså kanoner – som vi overvejer at købe nu, er ikke så pansrede, og det er de nødt til at være, hvis man skal stå over for russerne, siger han.

– Så bekymringen er, at vi er i færd med at købe forkert ind?

– Ja, det er bekymringen. Måske køber vi våben, der var rigtig gode til den forrige krig og ikke til fremtidens krig. Det er bedre at betale lidt mere og få et våben, som kan bruges både til den ene og den anden form for konflikt, siger Torben Toftgaard Engen.

Samme bekymring har De Radikale og De Konservative for nylig luftet i DR.

– Hvis vi skulle igangsætte et indkøb af artilleri i dag, havde vi nok nogle andre kriterier for valget, end da vi igangsatte det her indkøb, hvor øjnene var rettet mod modstandere som Taliban og Islamisk Stat, sagde forsvarsordfører Rasmus Jarlov (K) sidste weekend.

Danmark har reelt ikke haft et fungerende artilleri i årevis, men har i stedet klaret sig i krigene i Irak og Afghanistan med såkaldt ildstøtte fra briterne og USA.

Et nærliggende spørgsmål er derfor, om hæren overhovedet har brug for kanoner i en tid, hvor moderne teknologi som droner og andre præcisionsvåben vinder frem?

Men det har den, mener Torben Toftgaard Engen.

– Der vil altid være behov for artilleri. Meningen er at få modstanderen til at dukke hovedet, så han ikke skyder igen, mens du bevæger dig på landjorden, siger han og fortsætter:

– Det kan du ikke gøre med fly eller droner. Fly kommer ind, smider fire bomber og flyver igen. Artilleriet kan stå og skyde i flere timer, mens du kommer på plads under næsen på modstanderen.

Blandt dem, der i krigssituationer bevæger sig på landjorden, er kamptropperne fra Jydske Dragonregiment.

Og her lægger kaptajn B.S. Villsen ikke skjul på, at de store kanoner er vigtige at have i ryggen.

– For os er artilleriet en afgørende del af slagmarken. Det kan simpelthen ikke undværes i forhold til de bevægelser, vi laver, siger han.

Chefen for projektkontoret, der står for udbuddet og indkøbet, Bent Bech, afviser over for DR Nyheder bekymringen.

– De har begge en pansret kabine, som vi også har stillet krav om, så soldaterne er beskyttet, når vi flytter den fra et sted til et andet. Derudover har systemerne jo en beskyttelse, fordi de kan flytte sig hurtigt. Og så har vi den lange skudafstand, der gør, at vi på den måde får en beskyttelse, siger Bent Bech.

Han mener ikke – modsat Rasmus Jarlov – at det øgede fokus fra krigene i Afghanistan og Irak til Østersøregionen, der er sket undervejs i købsprocessen, gør nogen forskel for kravene til artilleriet.

– Der er her tale om meget fleksible systemer, der kan sættes ind i mange forskellige roller. Jeg er ikke i tvivl om, at med det artilleri, vi køber, så vil vi have mulighed for at opfylde Forsvarets behov ud fra de præmisser, der er i dag.

Overblik

* Forsvaret underskriver efter planen i år en kontrakt på indkøb af nyt artilleri fra enten franske Nexter eller israelske Elbit Systems.

* Ordren ventes at lyde på 15 nye kanoner til en samlet pris på mellem 600 millioner og en milliard kroner.

* Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) ventes på et møde i forsvarsforligskredsen tirsdag 14. marts at pege på sin foretrukne kandidat.

* Det nye artilleri skal afløse de udtjente haubitser af typen M109, som er tilbage fra 1965.

* FMI pegede i december 2014 på Elbits artillerisystem som det bedst egnede, men på grund af udbredt politisk skepsis over at købe israelsk producerede våben gik udbuddet om.

/ritzau/