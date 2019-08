Flere kvindelige værnepligtige trækker i trøjen

Landet over er omkring 2200 unge netop gået i gang med en værnepligtsuddannelse.

Hvor andelen af kvindelige værnepligtige i 2017 var på 17,3 procent, er det tal foreløbigt røget op på 24,4 procent i år, oplyser Forsvarets Personalestyrelse.

– Vi er blevet bedre til at portrættere Forsvaret, så også kvinder kan se sig selv i den her værnepligtsuddannelse.

– For nogle år siden begyndte vi at skrive til alle kvinderne på en ungdomsårgang lige omkring det tidspunkt, hvor de fyldte 18 år, og vi kommunikerer med dem på den måde, de gerne vil mødes på, siger Peter Gutfeld, som er chef for værnepligts- og rekrutteringsafdelingen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Det har store fordele med flere kvindelige i værnepligtige, mener Peter Gutfeld. Og han ser gerne en endnu større andel.

– Vi er et sted i dag, hvor vi ikke kan tillade os at se bort fra 50 procent af en ungdomsårgang, og det øger vores base at rekruttere fra.

– Vi vil gerne have tallet endnu højere op, for den her forskellighed giver os et bedre ståsted, når vi skal løse vores opgaver. Og det viser, at samfundet er bygget op om en mangfoldighed, som vi også gerne vil afspejle, forklarer han.

Forsvaret tilbyder forskellige værnepligtsuddannelser, som varierer i længde og opgaver. Men ifølge Peter Gutfeld er der ikke et synligt mønster i, hvilke uddannelser de kvindelige værnepligtige vælger.

– Lokalt kan man have langt flere kvindelige værnepligtige end gennemsnittet.

– Nogle tjenestesteder ligger på omkring 30 procent for eksempel. Hesteeskadronen (ved Gardehusarregimentet, red.) i Slagelse ligger på 85 procent kvinder, hvor vi i Livgarden er helt nede på 5 procent, siger han.

300 flere unge har som følge af sidste års forsvarsforlig fået mulighed for at tage en værnepligtsuddannelse.

/ritzau/