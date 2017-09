For første gang tager statsministeren uden for København for at fejre flagdag for de internationale soldater.

Det var overkonstabel Kim Eg Thygesen, der i 2009 tog initiativ til at holde en særlig flagdag for udsendte danske soldater. Han er selv veteran fra Kosovo og Afghanistan.

Siden den første flagdag er markeringen bare vokset og vokset. I år vil dagen blive markeret i mere end 80 af Danmarks 98 kommuner (se liste nederst). Det sker 5. september.

Samtidig vil statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) for første gang deltage i markeringen uden for København.

Statsministeren deltager på Rådhuspladsen i Slagelse klokken 12.15, hvor der vil være parade med Gardehusarregimentets Hesteskadron.

Her vil Lars Løkke Rasmussen holde tale for soldater, veteraner, pårørende og kommunens borgere.

Herefter tager statsministeren til København, hvor der normalt er parade på Christiansborg Slotsplads med deltagelse af dem, der har været udsendt siden sidste års flagdag.

På grund af den igangværende ombygning på Christiansborg er paraden dog i år flyttet til den nærliggende Thorvaldsens Plads klokken 16.00.

Lars Løkke Rasmussen udtaler forud for flagdagen:

– De udsendte til internationale opgaver forlader deres familier for vores sikkerhed. De går glip af at opleve hele kapitler i deres børns liv for at kæmpe ude i verden for Danmark og for fred og frihed. Som nation skylder vi vores helte i uniform en stor tak.

– Flagdagen er en højtidelig måde at hylde vore veteraner på og mindes og ære de, der vendte sårede tilbage eller mistede livet for Danmarks skyld, siger Lars Løkke Rasmussen.

Dagen omfatter alle, der er eller har været sendt ud fra Udenrigsministeriet, Forsvaret, Redningsberedskabet, Politi og Sundhedsvæsenet.

I 2017 er det niende gang, flagdagen afholdes.

Program for det officielle arrangement (i København)

I København gennemføres Flagdagen efter følgende program for det officielle arrangement:

Kranselægning ved Monumentet over Danmarks internationale indsats i Kastellet. Deltagere er en paradestyrke fra Forsvaret, Hjemmeværnet, Politiet, Beredskabsstyrelse og veteraner. Derudover deltager Kongehuset, folkevalgte, repræsentanter for Forsvarets, Politiets og Beredskabsstyrelsens ledelse samt pårørende og efterladte. Danske Veteraner deltager med faner.

Gudstjeneste i Holmens Kirke for de efterladte til dræbte i international tjeneste med deltagelse af Kongehuset, regering, Folketing, ledelse fra Forsvar, Politi og Beredskabsstyrelsen samt øvrige særligt inviterede gæster. Derudover deltager soldater fra årets udsendte enheder.

Parade på Thorvaldsens Plads for årets udsendte, de efterladte til dræbte soldater, Kongehuset, regering, folketing, ledelse fra Forsvar, Politi og Beredskabsstyrelsen, samt øvrige særligt inviterede gæster.

Reception ved Christiansborg for samtlige årets udsendte, efterladte til omkomne, pårørende samt andre deltagere i aktiviteten på Christiansborg. Folketingets Præsidium er vært.

Se herunder om din kommune markerer flagdagen

Aarhus

Albertslund

Allerød

Assens

Ballerup

Billund

Bornholms

Brøndby

Brønderslev

Dragør

Egedal

Esbjerg

Favrskov

Faxe

Fredensborg

Fredericia

Frederiksberg

Frederikssund

Furesø

Faaborg-Midtfyn

Gentofte

Gladsaxe

Glostrup

Greve

Gribskov

Guldborgsund

Haderslev

Halsnæs

Helsingør

Herlev

Herning

Hillerød

Holbæk

Holstebro

Horsens

Hvidovre

Høje-Taastrup

Ikast-Brande

Ishøj

Jammerbugt

Kalundborg

Kerteminde

Kolding

Københavns

Lolland

Lyngby-Taarbæk

Mariagerfjord

Middelfart

Morsø

Norddjurs

Nordfyns

Nyborg

Næstved

Odder

Odense

Randers

Rebild

Ringsted

Roskilde

Rudersdal

Rødovre

Silkeborg

Skanderborg

Skive

Slagelse

Solrød

Sorø

Struer

Svendborg

Sønderborg

Thisted

Tønder

Tårnby

Vallensbæk

Varde

Vejle

Vesthimmerlands

Viborg

Vordingborg

Ærø

Aabenraa



