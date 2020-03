Fjernet direktør bliver chef for danskledet Nato-mission i Irak

Generalløjtnant Per Pugholm Olsen er blevet udpeget til at varetage stillingen som den første danske chef for Natos træningsmission i Irak, når Danmark 1. december forventes at overtage missionen fra Canada.

Det oplyser Forsvaret.

Per Pugholm Olsen blev i december sidste år fritaget for tjeneste som koncernstyringsdirektør i Forsvarsministeriets departement og overført til anden tjeneste.

Det skete som følge af sagen om manglende kontrol og svindel i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Han blev oprindeligt udpeget til at stå i spidsen for det rejsehold, som skulle undersøge forholdene i styrelsens hovedkontor i Hjørring, men det blev siden ændret.

Forsvarsministeriet oplyser, at forsvarsminister Trine Bramsen (S) ikke har nogen kommentarer til udpegningen af Per Pugholm Olsen som chef for træningsmissionen.

Per Pugholm Olsen har tidligere været den danske militære repræsentant i Nato. Fra 2005-2006 arbejdede han netop i Irak som næstkommanderende for det såkaldte Coalition Military Assistance Training Team (CMATT).

Han tiltræder 15. marts i Forsvarskommandoen, hvor han vil påbegynde planlægningen af Nato-missionen, meddeler Forsvaret.

Natos træningsmission i Irak blev oprettet i juli 2018 efter en invitation fra Iraks regering.

Missionen består i øjeblikket af cirka 500 personer, der er stabsofficerer, instruktører og rådgivere.

Derudover er der en sikrings- og eskorteenhed, transporthelikoptere med mere, der opstilles af Nato-nationerne.

Nato satte tidligere i år træningsmissionen i Irak på pause efter amerikanske angreb, men missionen er siden blevet genoptaget.

Danmark skal stå i spidsen for træningsmissionen fra 1. december i år og frem til 1. maj 2022.

