At ramme et mål på 3,5 kilometers afstand er muligt… men jeg tror aldrig det kommer til at ske igen, lyder meldingen fra den uddannelsesansvarlige for Hærens finskytter.

Historien om den canadiske finskytte der har dræbt en ISIS kriger på 3,5 kilometers afstand, har skabt en del debat. Er det overhovedet muligt for kuglen at nå ud på den afstand. Og tager det virkelig 9,7 sekunder?

Vi har talt oversergent Hans Lundgaard. Uddannet finskytte, og har været i Helmand med denne funktion. Til daglig er han ved Hærens Kamp og ildstørrecenter (HKIC), hvor han de sidste 7 år været uddannelsesansvarlig for Hærens finskytter.

Hvad siger du til historien om den canadiske finskytte, og et hit på 3,5 kilometers afstand?

– “Først vil jeg sige, at jeg har ikke oplevet bedre finskytter en de canadiske. De er dygtige. I forhold til historien i Irak, og et kill på 3,5 kilometeres afstand, der kender jeg ikke til detaljerne. Men jeg kan sige at; jo det er muligt.“

En del stiller spørgsmål ved om projektilet overhovet kan nå ud på den afstand?

– “Hvis du kommer op i den rigtige højde kan kuglen godt nå derud.

I forbindelse med indkøbet af de nye danske finskyttegevær (Accuracy International AX50, red.) foretog vi en masse tests. En af dem gik ud på at se på deres fareområde. Altså hvor langt projektilet kunne række. Man skal ud på den anden side af 5km for at være sikker på at være udenfor projektilets fareområde“, forklare Lundgaard

McMillan TAC-50 som blev brugt på rekord skuddet er et andet våben og ammunition. Det et 12,7mm som Accuracy International AX50. AX50 sender et knapt 50 gram tungt projektil af sted med cirka 900 meter i sekundet. Det tager 3 1/2 sekund, fra skuddet går, til projektilet rammer sit mål 1800 meter væk.

Hvordan rammer man på 3,5 kilometers afstand?

– “Man ikke se en enkelt person i en finskytte-optik på den afstand. Igen ved jeg ikke noget omkring den specifikke hændelse, men min påstand er, at der har været noget overvågning – evt. fra luften. De har fået en pejling, og måske har spotteren eller skytten set en gruppering af personer, en enkeltperson der har stået i en port eller markant struktur og at han har taget sit sigte efter det.

Der skal sigtes højt“.

– “Jeg tror ikke det kommer til at ske igen“, slutter Hans Lundgaard.

Den danske hær råder over 3 forskellige finskyttevåben. Hærens nuværende SAKO TRG42(8,6 mm), er effektiv ud til ca. 1.300 m, mens HK417(7,62 mm) bruges på mål ud til ca 800m.

Accuracy International AX50 sender et knapt 50 gram tungt projektil af sted med cirka 900 meter i sekundet. Det tager 3 1/2 sekund, fra skuddet går, til projektilet rammer sit mål 1800 meter væk.

AX50 er en tung sag at løbe rundt med. Den vejer 12,5 kg. Lyddæmperen 3,5 kg og kikkert + montage: 1,2 kg. I alt 17,2 kg. (Uden magasin)

