Finland trækker soldater fra Nato-øvelse på grund af corona

Nato-øvelsen Cold Response får ikke deltagelse af omkring 400 finske soldater, som det ellers var planen. Soldaterne bliver hjemme på grund af situationen med spredning af coronavirus.

Det oplyser det finske forsvar ifølge det norske nyhedsbureau NTB. Afbuddet kommer dagen før, at de finske soldater skulle slutte sig til øvelsen.

Der er forskellige meldinger om, hvor mange soldater det drejer sig om. Ifølge det finske forsvar skulle 400 finner have deltaget i Nato-øvelsen. Det norske forsvar oplyser, at 450 finske soldater skulle have deltaget.

En soldat i Norge blev ifølge NTB onsdag testet positiv for smitte med coronavirus. Siden har 1300 personer været i karantæne af den årsag.

Cold Response omfatter i alt 15.000 soldater fra USA, Storbritannien, Holland, Belgien, Tyskland, Frankrig, Sverige, Norge og Danmark.

Den norske forsvarsminister, Frank Bakke-Jensen, har ifølge NTB fredag oplyst, at øvelsen gennemføres, da det alligevel er bedre, at soldaterne befinder sig i skov og mark, end at øvelsen aflyses.

Øvelsen har formelt været i gang siden 2. marts, men den del hvor soldaterne skal i felten, begynder torsdag.

