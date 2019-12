Fem personer fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er tiltalt i sag om mulig bestikkelse

Fem mænd er tiltalt for blandt andet bestikkelse og groft mandatsvig i en sag fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Ifølge anklagen drejer det sig om et beløb på 1,8 millioner kroner.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Midt- og Vestjyllands Politi.

To af de tiltalte er tidligere civilt ansatte hos Forsvarets Ejendomsstyrelse.

I samme sag er en tidligere ansat i en entreprenørvirksomhed tiltalt for at have bestukket de to ansatte i Forsvaret og for at have begået mandatsvig af særligt grov karakter for mere end 1,1 million kroner over for sin nu tidligere arbejdsgiver.

Derudover er de sidste to tiltalt for at have medvirket til bestikkelse og mandatsvig for samlede beløb på henholdsvis 775.000 og 689.375 kroner.

Sagen mod de fem mænd kommer til at køre ved Retten i Viborg. Den er dog endnu ikke berammet, men man forventer, at der skal afsættes 20 dage.

Det er uvist, hvordan de fem forholder sig til tiltalen.

Offentligheden hørte først om sagen torsdag. Men politiets journalnummer afslører, at sagen blev oprettet i politiets systemer helt tilbage i 2016.

Ud over sagen mod de fem personer er politiet ifølge Ritzaus oplysninger også i gang med at efterforske en sideløbende sag. Her er ingen endnu sigtet eller tiltalt.

Rigsrevisionen er i øjeblikket i gang med en stor undersøgelse i styrelsen, efter at det er kommet frem, at der kan være sket svindel for mange millioner i forbindelse med indkøb.

Statsrevisionerne holder fredag formiddag pressemøde om sagen.

En af statsrevisionerne, Frank Aaen (EL), har over for DR Nyheder allerede løftet lidt af sløret for, hvad der kommer til at stå i beretningen, som bliver fremlagt fredag klokken 11.15.

– Vi kommer til at udtrykke den skarpeste kritik nogensinde, siger Frank Aaen.

Det er dog uvist, om tiltalen mod de fem personer er resultatet af undersøgelsen.

/ritzau/