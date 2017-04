En hackergruppe har over to år skaffet sig adgang til e-mails i det danske forsvar. Læs, hvordan de gjorde.

En russisk hackergruppe har i 2015 og 2016 hacket det danske forsvar og skaffet sig adgang til ansattes e-mails. Det fremgår det i ny rapport fra Center for Cybersikkerhed.

Der er blevet sendt byger af falske mails til medarbejdere i Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet. De pågældende mails så ud til at komme internt fra forsvaret.

I e-mailene har personerne fået besked på at ændre password, fordi et system skulle opdateres.

På den måde har hackerne fået fat i deres password og har kunne tømme deres e-mail-konti for information.

Her kan du se en tidslinje over hackerangrebene:

* Fra marts til juni 2015: Et mindre antal phishing-mails blev sendt til specifikke medarbejdere under Forsvarsministeriets myndighedsområde og Udenrigsministeriet.

Annonce

* Fra april til juni 2015: Første forsøg på tyveri af loginoplysninger ved brug af en falsk loginside for forsvarets e-mailsystem.

Flere hundrede phishingmails blev sendt til specifikke medarbejdere under Forsvarsministeriets myndighedsområde.

* Fra juli til oktober 2015: Et mindre antal phishingmails blev sendt til specifikke medarbejdere under Forsvarsministeriets myndighedsområde og Udenrigsministeriet.

* Fra september til oktober 2015: Andet forsøg på tyveri af loginoplysninger igen ved brug af falsk loginside.

– Et par hundrede phishingmails blev sendt til specifikke medarbejdere under Forsvarsministeriets myndighedsområde.

I samme periode er der også set forceringforsøg mod flere e-mailkonti i forsvaret.

* Fra februar til april 2016: Rekognosceringsaktivitet mod forsvarets e-mails samt flere andre offentlige myndigheders mailsystemer.

* April 2016: Hackerne prøver at forcere flere brugerkonti for fjernadgange på servere til flere af forsvarets it-systemer. Hvis en sådan konto kompromitteres, kan aktøren potentielt få adgang til at tilgå og styre den ramte server.

* I oktober 2016: Hackernes tredje forsøg på tyveri af loginoplysninger ved brug af en falsk loginside.

Omkring tusind phishingmails blev sendt til specifikke medarbejdere under Forsvarsministeriets myndighedsområde.

Kilder: Rapporten “Én aktør, mange angreb” af Center for Cybersikkerhed, Berlingske.

/ritzau/