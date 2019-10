FAKTA: Nye kampfly leveres drypvis over seks år

En ny aftale mellem det amerikanske forsvarsministerium og våbenproducenten Lockheed Martin betyder, at prisen på F-35-kampflyene sættes ned.

For Danmark betyder det et prisfald på de første syv fly, der skal leveres i henholdsvis 2021 og 2022.

Prisfaldet vil sandsynligvis også komme til at gælde de næste fly, som Danmark køber, da den lavere pris er drevet af, at Lockheed Martin har fået de generelle produktionsomkostninger ned.

Der er afsat godt 16 milliarder kroner til at anskaffe de 27 danske F-35’ere. Heraf er lige over 13 milliarder afsat til indkøbet af selve flyet samt fire flysimulatorer, mens de resterende cirka tre milliarder er til støtteudstyr og andet grej.

I alt er der afsat cirka 57 milliarder kroner til indkøb og drift af de 27 kampfly frem til år 2049.

Her følger planen for, hvornår de enkelte fly leveres:

* 2021: De første fire af de nye fly leveres. Det sker på Luke Air Force Base i Arizona, USA, hvor en dansk pilot for første gang får mulighed for at flyve et F-35-fly.

* 2022: Tre fly leveres. (Danmark har valgt at udskyde leveringen af tre fly)

* 2023: Ti fly leveres.

* 2024: Fire fly leveres

* 2025: Tre fly leveres.

* 2026: De resterende tre F-35-fly leveres.

* Før indkøb af de sidste seks fly gøres status. Forligskredsen kan her beslutte at købe færre fly, hvis de første 21 fly ikke er leveret rettidigt og til den forventede pris.

* Syv af flyene skal blive mere eller mindre permanent på Luke Air Force Base til træning og uddannelse.

Kilder: Forsvarsministeriet.

/ritzau/