FAKTA: Det bruger Nato-landene på deres forsvar

Nato har en målsætning om, at alle landene i forsvarsalliancen årligt skal bruge minimum to procent af bruttonationalproduktet på forsvaret.

Det nye danske forsvarsforlig ventes at bringe de danske udgifter til militæret op fra 1,17 procent af bruttonationalproduktet i 2017 til 1,3 procent i 2023.

Her er et overblik over forsvarsbudgetterne for alle Nato-landene – undtaget Island – som de så ud i midten af 2017.

Det er de nyeste offentliggjorte tal. Budgetterne er målt i procent af bruttonationalproduktet:

USA: 3,58 procent

Grækenland: 2,32 procent

Storbritannien: 2,14 procent

Estland 2,14 procent

Rumænien: 2.02 procent

Polen: 2,01 procent

Frankrig: 1,79 procent

Litauen: 1,77 procent

Letland: 1,70 procent

Montenegro: 1,66

Norge: 1,59 procent

Bulgarien: 1,57 procent

Tyrkiet: 1,52 procent

Portugal: 1,32 procent

Canada: 1,31 procent

Kroatien: 1,27 procent

Tyskland: 1,22 procent

Albanien: 1,22 procent

Slovakiet: 1,19 procent

Danmark: 1,17 procent

Holland: 1,17 procent

Italien: 1,13 procent

Tjekkiet: 1,07 procent

Ungarn: 1,05 procent

Slovenien: 1,02 procent

Spanien: 0,92 procent

Belgien: 0,91 procent

Luxembourg: 0,44 procent

Kilde: Nato, 29. juni 2017.

/ritzau/