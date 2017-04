F-35 kampflyet rammer ny milepæl, når de i weekenden for første gang deployerer et antal F-35A til Europa.

Et ”lille antal” af Lockheed Martins 5. generations kampfly vil i weekenden flyve oversøisk, for at deltage i en Europæisk øvelse.

En øvelse hvor F-35A skal arbejde sammen med andre NATO fly, og får dermed får muligheden for at demonstrere et 5. generations kampflys operationelle kapaciteter over for deres europæiske NATO partnere.

US Air Force har ikke afsløret antallet af fly som vil være involveret i øvelsen, samt hvor øvelsen vil foregå.

Men ifølge en pressemeddelse udsendt af Lockheed Martin, er der tale om et lille antal fly, og at øvelsen er en del af det såkaldte European Reassurance Initiative (ERI), som skal støtte NATO allierede, blandt andet ved at øge tilstedeværelsen i Europa. Specielt omkring de baltiske lande.

U.S. Air Forces i Europa og U.S. European Command vil frigive flere oplysninger om øvelsen, når denne skydes i gang.

En eskadrille F-35 i Japan

Ud over at sende et lille antal fly uden for amerikansk luftrum til en øvelse i Europa, så ankom en eskadrille af US Marine Corps’ F-35B-varianten til Japan (Iwakuni), i januar måned.

Det japanske flyvevåben modtog for nylig deres første F-35A, efter at det blev præsenteret ved en ceremoni på Luke Air Force Base , Arizona, i september 2016. Japan har til hensigt at købe 42 Joint Strike Fighters.