F-35 rammer ny milepæl: 500 fly produceret og 250.000 flyvetimer er passeret

Danmarks kommende F-35 har nået en ny milepæl. Virksomheden Lockheed Martin har nu produceret og leveret kampfly nummer 500. Samtidig er det samlede antal flyvetimer nu passeret 250.000.

De 500 F-35’er inkluderer 354 stk. F-35A, 108 F-35B kort start / lodret landing varianten og 38 F-35C carrier variant for både amerikanske og internationale kunder.

De 250.000 flyvetimer inkluderer alle F-35’er varianter bestående af udviklings, trænings-, operationelle, amerikanske og internationale fly.

Første danske F-35 leveres i 2021

De første dele af de nye danske F-35-kampfly er gået i produktion.

I alt har Danmark bestilt 27 af de nye F-35-fly.

De første fire af flyene leveres i 2021. Det sker på Luke Air Force Base i Arizona, USA, hvor en dansk pilot for første gang får mulighed for at flyve et F-35-fly.

Derefter bliver leveringen af de sidste fly fordelt ud over de efterfølgende år, som slutter med leveringen af tre fly i 2026.

I alt er der afsat cirka 57 milliarder kroner til indkøb og drift af de 27 kampfly frem til år 2049. F-35-flyene erstatter de nuværende F-16-fly. De havde for nylig jubilæum, da de er blevet brugt i dansk tjeneste i 40 år.

Trods de mange år på bagen er de danske F-16-fly fortsat en vigtig del af det danske forsvar. F-16-flyene skal efter planen være i aktiv tjeneste frem til udgangen af 2024, hvor de nye F-35-fly skal være klar til at overtage alarmberedskabet på dansk grund.

F-35’eren opererer pt. fra 23 baser rundt om i verdenen. På nuværende tidspunkt er mere end 985 piloter og over 8,890 maintainers er uddannet på det nye 5. generations kampfly.