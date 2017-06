EU-lederne støtter etableringen af et fast, udvidet samarbejde på forsvarsområdet for de lande, der vil være med.

Det siger EU-præsident Donald Tusk torsdag på et pressemøde under topmødet i Bruxelles.

– Det er et historisk skridt, fordi et sådan samarbejde tillader EU at gå mod dybere integration på forsvarsområdet, siger Donald Tusk.

– Målet er, at det skal være ambitiøst og inkluderende, så alle EU-medlemslande er velkomne til at deltage, siger han.

Det bliver dog uden Danmark. Det skyldes det danske forbehold over for EU’s forsvarssamarbejde.

EU-lederne støtter også oprettelsen af en forsvarsfond, der skal koordinere og fremme investeringer i forskning, udvikling og indkøb af militært udstyr.

Fonden skal ifølge et forslag fra EU-Kommissionen nå op på 1,5 milliarder euro (11,25 milliarder kroner) om året efter 2020.

Den håber statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) til gengæld også kan gavne danske virksomheder, der ikke er ramt af noget forbehold.

EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, mener, at der mangler koordination mellem EU-landene, så de kan få mere ud af de penge, de bruger på militært udstyr.

– I Europa har vi 178 typer våbensystemer. I USA har de 30, siger Juncker.

– Der er plads til forbedring, siger han.

EU-lederne vil også have de sociale medier til at forhindre spredning af terrormateriale på internettet.

Hvis ikke de selv får sat en stopper for det, vil EU vedtage love, der tvinger dem til det.

– Vi opfordrer de sociale medier til at gøre alt, hvad der måtte være nødvendigt, for at forhindre spredningen af terrormateriale på internettet, siger Donald Tusk.

– I praksis handler det om at udvikle nye redskaber til at opdage og fjerne den slags materiale automatisk.

– Om nødvendigt er vi klar til også at vedtage den relevante lovgivning, siger EU-præsidenten.

