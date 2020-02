Et af to stjålne panserkøretøjer er fundet i Sverige

Et af to stjålne panserkøretøjer er torsdag fundet igen i Sverige.

Det sker, efter at der var blevet stjålet to panserkøretøjer på en svensk militærbase i Enköping 80 kilometer nordvest for Stockholm.

Køretøjet blev fundet på en parkeringsplads i byen Tillberga, der ligger cirka fire kilometer fra stedet, hvor køretøjet blev stjålet. En kvinde fandt køretøjet mellem en masse andre biler på en parkeringsplads.

– Jeg tænkte, hvad fanden laver den der?, siger hun.

Det svenske rigspoliti oplyser, at det indstiller sit fokus på at finde det andet manglende panserkøretøj.

– Nu sikrer vi spor og udfører en teknisk undersøgelse, siger Jonas Eronen, som er pressetalsmand ved det svenske politis regionale afdeling.

Politiet efterforsker indbruddet som groft tyveri.

Indbruddet blev opdaget onsdag eftermiddag i Enköping. Indbruddet er sket mellem tirsdag og onsdag, siger det svenske forsvar, Försvarsmakten.

/ritzau/TT