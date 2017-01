DELT DEL DEL

Kommandørkaptajn Jens Birkebæk Bach har i dag afløst kommandørkaptajn Stefan Neubauer Andersen som chef for Frømandskorpset. Det skete ved en parade på Marinestation Kongsøre, hvor Frømandskorpset har base.

Inden paraden havde Stefan Neubauer Andersen talt til korpset.

– Siden jeg tiltrådte som chef den 1. april 2011 er der sket meget, og korpset har været indsat kontinuerligt i internationale operationer i perioden 2008-2014, og nu er vi indsat i nationale operationer, sagde kommandørkaptajn Stefan Neubauer Andersen.

LÆS OGSÅ : Specialoperationskommandoen placeres i Aalborg – stik imod forsvarchefens anbefaling

– Ved det seneste forlig blev det bestemt, at Specialoperationskommandoen skulle oprettes, og at Frømandskorpset skulle være en del af kommandoen – ligesom Jægerkorpset. Det er godt og rigtigt, at vi fik en Specialoperationskommando, tilføjede han.

– Mit vigtigste budskab til jer, der står her i dag, er: I skal passe på korpset. I skal arbejde hårdt for korpsets interesser. Kæmp for korpset.

Annonce

– Du er en af de chefer, der har siddet længst tid i chefstolen ved frømandskorpset. Næsten seks år. Du har gennemført ledelse og lederskab på de særlige vilkår, der skaber korpsånd, fastholdelse og produktion. En opgave du har formået i en sådan grad, at der faktisk er tale om overproduktion af nye frøer, påpegede generalmajor Jørgen Høll, chef for Specialoperationskommandoen, i sin tale til den afgående chef.

Jens Birkebæk Bach kommer fra en stilling som chef for operationssektionen i Specialoperationskommandoen i Aalborg.

Han gennemgik Frømandskorpsets elevskole i 1997 og var derefter frømand i fire år. Siden vendte han tilbage til korpset som næstkommanderende i perioden 2003-2006 og var chef for korpsets indsættelsesafdeling 2012-2014.

LÆS OGSÅ : Frømandskorpset skal have nye kampsvømmer våben

Jens Bach udtrykte i sin første tale til Frømandskorpset både glæde, stolthed og ydmyghed over at have fået kommandoen over Frømandskorpset.

– Frømandskorpset har en helt speciel kultur og atmosfære, der i høj grad påvirker en og er med til at skabe og udvikle den enkelte. Det er jeg som en styrke, fordi det binder os tæt sammen i et utroligt stærkt fællesskab, og det gør korpset til noget helt unikt, sagde Jens Birkebæk Bach, der vendte tilbage til korpset til sin fjerde tjenesteperiode.

Stefan Neubauer Andersen tiltræder som chef for Koncept- & Kapacitetsudviklingssektionen hos Værnsfælles Forsvarskommando (København).

Kilde: Specialoperationskommandoen

DELT DEL DEL