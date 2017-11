Flyvholm vil have kampfly til debat i Folketinget og dermed udskyde finansieringen af milliardinvesteringen.

Enhedslisten vil trække håndbremsen på finansieringen af de milliarddyre nye kampfly, som forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) har anmodet sit gamle ministerium om.

Derfor fremsætter et beslutningsforslag om at stoppe købet.

Den tidligere finansminister har afleveret den endelige anmodning på cirka 57 milliarder kroner til køb og drift af Danmarks 27 nye kampfly, det amerikanske F-35 Lightning II.

Men Enhedslisten vil sætte det på pause og hive debatten om danmarkshistoriens største statslige enkeltinvestering i Folketingssalen.

Det siger forsvarsordfører Eva Flyvholm (EL).

– Det er helt vanvittigt at skrive under på kampflykontrakterne. Både den danske og den amerikanske rigsrevision har kritiseret, at økonomien slet ikke hænger sammen, og det kan give en kæmpe ekstraregning til skatteyderne, siger hun.

Partiet gjorde det samme under Dong-sagen. Det sker rent praktisk ved at partiet fremsætter et beslutningsforslag om at trække aktstykket, som ellers skulle behandles af Finansudvalget på næste torsdag.

Beslutningsforslaget vil forventeligt blive behandlet i løbet af december og vil dermed udskyde processen.

– Der er kæmpestore økonomiske usikkerheder, som forsvarsministeren overhovedet ikke har redegjort for. Det ville være fuldstændig absurd bare at skrive under på, at man nu kan indgå kontrakter for milliarder, siger hun.

De 27 nye kampfly, som et politisk flertal i juni sidste år blev enige om at købe, koster ifølge Forsvarsministeriets seneste beregninger 16,37 milliarder kroner.

Dertil kommer udgifterne til driften over 30 år – i alt 57 milliarder kroner.

Rigsrevisionen har tidligere regnet sig frem til, at prisen bliver 66,1 milliarder kroner.

Dét regnestykke baserer sig på en forventning om, at priserne i F-35-programmet vil stige mere end prisudviklingen generelt i samfundet.

Det var også Forsvarsministeriets oprindelige udgangspunkt, men det er gledet ud i den endelige anmodning, der derfor ender på de 57 milliarder kroner.

Valget af F-35 fra den amerikanske producent Lockheed Martin er taget, efter at et særligt under Forsvarsministeriet gennem tre år studerede tre mulige kandidater.

F-35 var ifølge eksperterne ved kampfly kontoret den billigste og bedste løsning.

