Det er ekstremt useriøst, at man har taget beslutningen om at påbegynde indkøbet af 27 kampfly.

Det mener Eva Flyvholm, forsvarsordfører for Enhedslisten.

Torsdag har et flertal i Folketinget givet det formelle grønne lys til at påbegynde indkøbet af 27 nye F-35-kampfly til en samlet indkøbspris af 16,37 milliarder kroner.

– Det er et meget stort problem, at der bliver skrevet under i en situation, hvor Rigsrevisionen har kritiseret regeringens egne beregninger, og vi ikke har nogen mulighed for at træde ud af det igen.

– Det er absurd, at man laver danmarkshistoriens største indkøb på denne hasarderede måde, fortsætter hun.

Eva Flyvholm peger blandt andet på, at man endnu ikke er sikker på, om de nye kampfly kan placeres på Flyvestation Skrydstrup.

Det er ellers planen, men det skal først undersøges, om flyene larmer for meget i forhold til flyvestationens naboer.

Det gør, at Eva Flyvholm frygter, at regningen for kampflyene kan ende med at blive langt større end forventet.

– Og som det ser ud lige nu, er der ikke nogen reelle muligheder for at stoppe indkøbet.

– Jeg tror, at der kommer en kæmpe ekstra milliardregning, og de er ærligt talt rigeligt dyre i forvejen. Det er ikke en fair måde at vedtage beslutninger på, siger hun.

Samlet forventes prisen for de nye danske fly at ende på cirka 57 milliarder kroner, når man medregner drift og vedligehold af dem frem til 2050.

Da både dollarkurs, brændstofpriser og generel prisudvikling kan ændre sig, er der dog reelt ingen, der ved, hvad flyenes samlede pris bliver.

Uanset er det forventningen, at de nye kampfly bliver det største enkeltstående statslige indkøb nogensinde.

/ritzau/