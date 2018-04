En fjerdedel af danske veteraner føler sig sygeliggjort

Af Anne Lillelund og Jimmy Solgaard

Danny Knudsen sidder til en jobsamtale hos en ejendomsmægler i Vestjylland. Forinden har han sendt sit cv og udtalelser fra Hæren. Han har blandt andet undervist på Kampskolen i Oksbøl, læst finansøkonomi, og han var i Afghanistan som gruppefører på Hold 6.

Ti minutter inde i samtalen vil ejendomsmægleren gerne vide, hvad Danny Knudsen lavede, da han var udsendt. Den tidligere sergent fortæller, at han var kampsoldat og gik patruljer i Helmandprovinsen. Ejendomsmægleren spørger:

Annonce Annonce

”Er du så blevet bims af det?”

Veteran betyder syg

Over en fjerdedel af veteranerne i en ny spørgeundersøgelse oplever, at de bliver sygeliggjort, når de fortæller, at de har været udsendt som soldater. 406 veteraner har deltaget i undersøgelsen.

25 procent af dem føler, at deres omgivelser ser på dem som syge eller mistænker dem for at have taget psykisk skade af deres udsendelser.

”Det er frustrerende at blive fremmedgjort og set på som en stakkel, når nu jeg ikke har en diagnose eller føler mig syg.”

Christian Thøger Legaard Jensen, 28 år, tidligere overkonstabel, udsendt til Libanon.

En tidligere premiereløjtnant fortæller, at kvinder har afvist at date ham, fordi han har været udsendt som soldat og derfor må være psykisk syg. En tidligere overkonstabel fortæller, at han er blevet mistænkt for at have PTSD af sin studiegruppe, fordi han havde et par dårlige dage.

En tidligere oversergent skriver: ”Folk synes næsten, man er unormal, hvis ikke man har taget skade.”

Flere fortæller, at de slet ikke bruger ordet veteran, fordi det for dem er belastet og har en negativ klang; veteran er lig med syg. De beskriver i stedet sig selv som tidligere soldater, eller de taler kun med soldaterkammerater om deres oplevelser for at undgå akavede samtaler om deres psykiske helbred.

”I 90’erne hørte man ikke på os veteraner. I dag er der måske lidt for meget fokus på de psykiske problemer, der kan være forbundet ved at være udsendt. Lidt firkantet sagt: Før blev vi ignoreret. Nu er vi nogle syge stakler.”

Morten Avsum, 44 år, tidligere overkonstabel, udsendt til Kroatien og to gange til Bosnien

En akavet samtale

Tilbage hos ejendomsmægleren skal Danny Knudsen nu svare på, hvorvidt han er psykisk syg overfor et menneske, han lige har mødt, og som måske er hans kommende arbejdsgiver.

”Er du så blevet bims af det?”

”Nej, det mener jeg bestemt ikke,” svarer han.

Den tidligere sergent forklarer ejendomsmægleren, hvordan han har håndteret at komme hjem fra Helmandprovinsen. At han åbent har fortalt sin kone om alle sine oplevelser. At han har givet sin familie et løfte om at søge psykologhjælp, hvis de oplever nogle ændringer hos ham eller bliver bekymret. Og han fortæller ejendomsmægleren, at familien aldrig har fundet det nødvendigt at holde ham op på netop det løfte.

Det er fem år siden nu.

”Først bagefter har jeg tænkt, at det kan man ikke være bekendt at spørge om til en jobsamtale.

Det er alt for personligt. Hvad nu, hvis jeg havde sagt ja? Så var det blevet en rimelig akavet samtale,” siger den 34-årige Danny Knudsen, som aldrig blev ejendomsmægler.

Han arbejder i dag som politibetjent.

Har du slået nogen ihjel?

Tendensen til at sygeliggøre tidligere soldater og fokusere på de negative sider af en udsendelse ses også i de spørgsmål, veteranerne får af deres nye kolleger, studiekammerater eller venner i det civile samfund.

Ifølge de 406 veteraner i undersøgelsen bliver de oftest spurgt om:

1. Har du slået nogen ihjel?

2. Var det hårdt at være udsendt?

3. Hvordan har du det psykisk?

Spørgsmålene går på det voldsomme, det dramatiske og det negative.

En 29-årig tidligere overkonstabel har endnu til gode at få et spørgsmål, der leder efter noget positivt ved hans to udsendelser til Afghanistan:

”Det er altid det samme og altid lige belastende. Spørgsmålene er personlige og med en meget negativ vinkel. Der er aldrig nogen, der spørger, om det var fedt at se, man gjorde en forskel for de mennesker, man hjalp.”

Læs mere om spørgeundersøgelsen her

Anne Lillelund er tidligere militærpsykolog. Hun er i dag selvstændig psykolog og konsulent samt formand for Soldatens Hus. Jimmy Solgaard er tidligere kampsoldat og finskytte. Han arbejder i dag som freelancejournalist.