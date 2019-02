EL, SF og R: Kommission skal undersøge dansk krigsdeltagelse

Der er brug for, at en undersøgelseskommission skal se på dansk krigsdeltagelse.

Det mener SF’s forsvarsordfører, Holger K. Nielsen, efter at en krigsudredning af det militære engagement i Kosovo, Irak og Afghanistan blev offentliggjort tirsdag.

– Det er rystende, hvor lidt skiftende regeringer har inddraget Folketinget i de svære beslutninger om dansk krigsdeltagelse.

– Det er ikke tilfredsstillende, at de bevidst har informeret Folketinget så lidt som muligt, siger Holger K. Nielsen i en skriftlig kommentar.

– Vi har fået nogle interessante svar i dag, men der er stadig meget, der ikke er kommet frem. Derfor er der fortsat brug for en kommissionsundersøgelse, siger han.

Det samme mener Enhedslisten. Udenrigsordfører Eva Flyvholm (EL) indkalder udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) i samråd om krigsudredningen.

– Det står nu helt tydeligt, at Fogh-regeringen tilbageholdte oplysninger op til Irak-krigen, og at sandheden blev fordrejet overfor Folketinget.

– Det er en alvorlig skandale og skal undersøges til bunds. Derfor skal vi have en kommissionsundersøgelse, der kan indkalde vidner og stille de ansvarlige til ansvar, siger hun i en skriftlig kommentar.

Martin Lidegaard, forsvarsordfører for De Radikale, mener, at man bør genåbne den kommission, som allerede har været i gang med at granske den danske krigsdeltagelse.

– Vi er kommet et skridt videre, men vi er slet ikke i mål. Derfor mener jeg, at vi bør genåbne den gamle kommission, så vi kan få svar på alle de spørgsmål, som stadig står ubesvarede hen.

Lidegaard mener, at det særligt mangler at blive belyst, hvem der gav lov til, at man kunne udlevere irakiske krigsfanger til tortur.

Socialdemokratiets udenrigsordfører, Nick Hækkerup, vil ikke straks vurdere, om det er nødvendigt at nedsætte en undersøgelseskommission. Men han er ikke afvisende.

– Nu skal vi have lejlighed til at dykke ned i papirerne og vurdere, om der kan bringes tilstrækkelig merværdi frem til, at det er en god idé at gå den vej.

Der bliver i krigsudredningen om Danmarks militære engagement i Kosovo, Afghanistan og Irak ikke taget stilling til juridiske og folkeretlige spørgsmål. Eller om der er sket overtrædelser af love eller traktater.

En Irak- og Afghanistankommission blev nedsat i 2012. Det skete under statsminister Helle Thorning-Schmidt (S).

Kommissionen skulle dykke ned i årsagerne til, at Danmark gik i krig, om VK-regeringen fortiede noget for Folketinget og om tilbageholdte fanger blev behandlet ordentligt af danske soldater.

Venstreregeringen lukkede kommissionen efter folketingsvalget i juni 2015. Blå politikere havde op til lukningen kritiseret kommissionen for at være udtryk for politisk drilleri.

Senere aftalte Venstreregeringen, resten af blå blok og Alternativet at sætte gang i en uvildig krigsudredning.

– Vi synes, det var dybt problematisk at lukke kommissionen, men med udredningen er der kommet et væsentligt skridt. Det er dog ikke sikkert, at det er tilstrækkeligt. Det må vi vurdere, siger Nick Hækkerup.

/ritzau/