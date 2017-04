Billedet er taget engang i 2003 i Oksbølterrænet under min værnepligt. Jeg husker ikke, hvorfor jeg smiler så dumt, eller hvorfor jeg er så tilfreds, selvom min optik tydeligvis er væk. Men jeg husker, at jeg var rimelig glad for de muffedisser.

I det hele taget husker jeg de 10 måneders værnepligt ret godt. Helt derude på kanten af Vestjylland mødte jeg for første gang Hæren, støvlerne, riflerne, sergenterne og selvfølgelig den forbandede sløringscreme. Og vablerne. Det kom der nogle gode oplevelser ud af, som i dag er blevet til røverhistorier.

Jeg ved, at der findes mange af den slags anekdoter derude. Dem vil jeg gerne optage til en ny podcast-serie. Hvis jeg må. Jeg håber på at kunne samle en hel bunke sammen fra hele landet og alle tre værn.

Jeg søger derfor røverhistorier fra værnepligten. De gode, de vilde, de dumme, de sjove, de triste og alt derimellem.

Annonce

Har du selv, din storebror, lillesøster, mor eller bedstefar en historie i ærmet fra værnepligten, så find mig på Facebook eller skriv her:[email protected]

Mange tak

Jimmy