General Dynamics European Land Systems – Mowag GmbH er med deres EAGLE 5 blevet indstillet til, at skulle levere Hærens nye pansrede patruljekøretøjer (PPK).

Forsvarsministeriet har betinget godkendt Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) indstilling om typevalg af nye pansrede patruljekøretøjer (PPK), under forudsætning af at Finansudvalget godkender indstilling om aktstykke.

Initialanskaffelsen omfatter 36 PPK.

Leverandøren er schweiziske General Dynamics European Land Systems – Mowag GmbH. og deres model EAGLE 5. Leveringen forventes at ske i perioden fra andet kvartal 2018 – april 2019.

Initialanskaffelsen er 36 PPK og den samlede kontrakt omfatter også en systemhusaftale med en løbetid på 15 år, der skal understøtte driften af systemerne med henblik på reservedele, tilbehør og service og support nationalt og ved indsættelse af køretøjerne internationalt.

Den samlede kontraktsum er kommercielt fortrolig.

Systemhusaftalen kan forlænges i op til to perioder af fem år – i alt 25 år. Leverandøren forpligtes til industrisamarbejde på 100 pct. af kontraktbeløbet.

Fem forskellige versioner

Hæren ønsker sig fem forskellige versioner (fra udbudsmaterialet):

– Patrol (Command and control (2C), Liaison, Troop Transport. 4-5 persons).

– Electronic warfare (Collect military intelligence from enemy communication systems through monitoring and processing their networks in order to support the Danish Contingent (DANCON) and external partners. 4-5 persons).

– Support (Line Logistic Equipment transport. 2-3 persons).

– RECCE open (The vehicle will primarily act in the role of a scout vehicle, covering Light Reconnaissance. Conduct protective security and escort support during advance and withdrawal as well dismounted as mounted. Surveillance. 5-6 persons. Armaments, as in weapons, are expected to be the same as on the Patrol configuration, e.g. heavy machine gun on top).

– RECCE closed (Light Reconnaissance. Conduct protective security and escort support during advance and withdrawal as well dismounted as mounted. Surveillance. 5-6 persons).

De pansrede patruljekøretøjer skal kunne være i et C-130J Hercules-fly som dem danskerne har fire af.

5 kandidater prækvalificeret

Udbudsproces blev påbegyndt i november 2015, og i februar 2016 blev 5 kandidater prækvalificeret. De fem kandidater var Force Protection Europe Limited (General Dynamics Force Protection Europe) – OCELOT, General Dynamics European Land System MOWAG – EAGLE 5, NEXTER Systems – ARAVIS, OSHKOSH DEFENCE LLC. – M-ATV & L-ATV og OTOKAR Otomotİv Ve Savunma Sanayİ – COBRA & COBRA 2.

Inden påbegyndelsen af den to måneder lange verifikationstest af de prækvalificerede køretøjer, valgte både franske NEXTER Systems og tyrkiske OTOKAR imidlertid at trække sig, mens amerikanske OSHKOSH DEFENCE LLC udgik af konkurrencen tidligere.

Verifikationstesten bestod af afprøvningen på køretøjet i terræn, på fastbanet vej og køreteknisk anlæg.

Brugerafprøvningen blev gennemført af FMI, Hærens Kamp- og Ildstøttecenter (HKIC), Trænregimentet og Telegrafregimentet med kørere fra Electronic Warfare kompagniet ved Hærens Efterretningscenter i Varde, Logistikkompagniet ved Trænregimentet samt Gardehusarregimentets Opklaringsbataljon på Bornholm.

Kandidaterne skulle opfylde ca. 100 evalueringskrav, som blev udarbejdet af FMI i samarbejde med HKIC.

Kilde: FMI