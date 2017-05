Lars R. Møller kalder omdiskuteret P1-dokumentar om Operation Bøllebank for “et journalistisk selvmål”.

DR indrømmer nu en række alvorlige fejl i den omdiskuterede P1-dokumentar ‘Løgnen om Operation Bøllebank’.

Det skriver bt.dk.

Programmet handler om det berømte danske slag i Bosnien 29. april 1994, hvor danske kampvogne nedkæmpede serbiske tropper og deres artilleri. Slaget gav genlyd i verdenspressen og gik over i dansk militærhistorie med navnet ‘Operation Bøllebank’.

Men i P1’s dokumentar fortæller en række danske soldater fra kampvognsdelingen, at slaget ikke blevet ledet forsvarligt. At oberst Lars R. Møller udsatte soldaterne for unødvendig fare. At den officielle fortælling om slaget slet ikke stemmer overens med virkeligheden.

Oberst Møller klagede til DR over dokumentaren, og nu erkender chef for P1 Dokumentar Judith Skriver en række fejl:

– Det var en klar fejl at bruge ordet ‘løgn’ i titlen.oberstløjtnant

– Det var forkert og krænkende at påstå, at Lars Reinhardt Møller havde et alkoholproblem – og det var en fejl, at Møller ikke blev forelagt påstanden.

– Der var ikke en fair balance af valg af kilder i programmet. Ud over Lars Reinhardt Møller skulle en anden kilde også komme til orde og bekræfte den officielle udlægning, så lytterne kunne vide, at der var andre end Møller, der havde samme opfattelse.

Den forhenværende oberst Lars Reinhardt Møller mener, at der er foregået en regulær tilsvining af hans person.

»Det er et journalistisk selvmål. Nu har de erkendt, at de er nogle fæpander. De burde have givet mig en undskyldning, så lå der ikke mere i det,« siger han til bt.dk

Balladen om dokumentaren har fyldt meget i medierne, og Lars Reinhardt Møller mener, at DR bør gøre mere ud af at informere om fejlene.

»De brugte så meget tid og plads på at hype det her, og når det nu viser sig – som jeg godt vidste – at være ubegrundet, så kunne man godt gøre mere ud af at sige ‘okay, vi kvajede os’,« siger Møller.

Men uanset hvad er der jo stadig en række soldater fra kampvognsdelingen, der mener, at de blev sat i en sårbar position?

»Jo, men det er noget vrøvl. De stakkels soldater brokker sig over, man ikke laver det, der hedder ild og bevægelse. Men det kan man ikke lave mod artilleri og morterer, og det var jo det, vi blev beskudt af,« mener Lars R. Møller.

Dokumentaren ‘Løgnen om Operation Bøllebank’ der blev sendt den 5. januar på P1, er ikke længere tilgængelig online i DRs arkiver.

Men i forbindelse med radiodokumentaren, lavede Radio24Syv i december 2016 et program, hvor de medvirkende er Kasper Søgaard journalist, Jakob Hansen, der var med i 2. deling under operationen, oberst Lars Møller og Carsten Rasmussen,



Fuldt interview med Lars R. Møller