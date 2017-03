‘I regimentets tjeneste’ er en dokumentar lavet i samarbejde mellem TV2 Nord og Trænregimentet. Den handler om fire soldater tjenestegørende i Aalborg ved Trænregimentet.

Programmet går tæt på fire unge mænd og følger dem i deres op- og nedture på deres vej mod hver deres mål.

“I regimentets tjeneste” er en fortælling om dedikation, tradition og æren ved at være soldat – fortalt gennem hovedpersonernes oplevelser.

Det drejer sig om sanitetssoldaten John, der skal bestå Junior Medic-kursus. Militærpolitieleven Julian, der skal forsøge at kæmpe sig igennem MP-uddannelsen. Den nyuddannede sergent Michael, der for første gang skal lede et hold unge HBU rekrutter.

Og så er der MP’eren Frederik, som forbereder sig på udsendelse til Kabul i Afghanistan.

Sendes hver onsdag på TV2Nord, og vises på deres hjemmeside.

Afsnit 1



Annonce

Afsnit 2



Afsnit 3