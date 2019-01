DF vil åbne forsvarsbudget på ny og fylde flere penge på

DF stiller gerne sine mandater bag, at Danmark øger sit forsvarsbudget betydeligt.

Det fortæller partiets forsvarsordfører, Jeppe Jakobsen.

– Hvis regeringen har tanker om at øge forsvarsbudgetterne, er vi helt sikkert med i Dansk Folkeparti. Vi synes, at vi skal have et stærkere forsvar, siger han.

Meldingen kommer, efter at Berlingske har bragt en historie om, at regeringen overvejer en saltvandsindsprøjtning til det danske forsvar.

Det gør den tilsyneladende som følge af et massivt pres fra USA’s præsident, Donald Trump, og situationen tenderer angiveligt “regulær voksenmobning”.

Der er kun gået omkring et år, siden et bredt flertal i Folketinget besluttede at tilføre et historisk stort milliardbeløb til det danske forsvar i et nyt forsvarsforlig, der løber frem til 2023.

Men det er ifølge Dansk Folkeparti ikke nok.

– Vi synes, at Danmark skal leve op til sin forpligtelse i Nato, altså kravet om at bruge to procent af bnp, siger Jeppe Jakobsen.

Nato har et mål om, at alle medlemslande skal arbejde hen imod at bruge mindst to procent af deres bruttonationalprodukt (bnp) på forsvaret i 2024.

Ifølge Berlingske arbejder regeringen lige nu på en plan om at nå op på 1,5 procent.

Med sidste års forsvarsbudget står Danmark til at nå 1,3 procent af bnp i 2024.

En arbejdsgruppe under Forsvarsministeriet og Finansministeriet er ifølge Berlingske samtidig i gang med at finkæmme statens budgetter.

Formålet er her at se, om man kan flytte forsvarsrelaterede udgiftsposter fra andre områder over på forsvarsbudgettet.

På den måde er det muligt at løfte forsvarsbudgettet uden at bruge flere penge.

En omrokering af midlerne er dog ikke nok til at bringe Danmark op på de to procent. Derfor skal der reelt tilføres flere penge, mener Jeppe Jakobsen.

– Jeg synes, det er fint, at vi begynder at regne ligesom de andre lande, så vi får alt talt med. Men vi skal også investere mere i rigtigt forsvar og ikke bare de her skrivebordspenge.

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) skal på et forsvarsministermøde i Nato midt i næste måned sammen med de øvrige medlemslande præsentere en plan for, hvordan man når Nato-målet om at bruge to procent af bnp på forsvaret.

Han har ikke ønsket at kommentere historien over for Ritzau.

Forsvarsforliget blev i januar sidste år indgået af regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og De Radikale.

De blev enige om at øge bevillingen med 800 millioner kroner i 2018 stigende til 4,8 milliarder kroner ekstra i 2023.

Det løft betyder, at Forsvarets årlige bevilling øges med mere end 20 procent.

