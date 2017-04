Dansk Folkeparti er klar til at fordoble antallet af værnepligtige. Uklogt, lyder det fra Socialdemokratiet.

Dansk Folkeparti er fuldstændig på bølgelængde med forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, når han foreslår flere værnepligtige.

Det siger forsvarsordfører Marie Krarup (DF).

– Det er sådan set vores forslag. Vi ønsker flere værnepligtige og længere værnepligt, siger hun.

– Hvor mange flere må komme an på en forhandling. Men vi kunne efter min mening godt fordoble til omkring 10.000 værnepligtige, siger Marie Krarup.

Reaktionen kommer, efter at forsvarsministeren fredag i et interview med TV2 har slået til lyd for, at antallet af værnepligtige øges.

I dag tæller de værnepligtige omkring 4200 personer.

– Vi har haft et for svagt forsvar i lang tid, siger Marie Krarup.

Hun er enig med forsvarsministeren i, at det danske forsvar står over for en række nye mandskabskrævende opgaver.

– Vi skal ikke kun have et forsvar, der kæmper i Afghanistan. Vi skal også kunne kæmpe i Køge Bugt og ved den dansk-tyske grænse. Vi skal altid kunne forsvare vores eget territorie, og det kan vi ikke i dag, siger Marie Krarup.

DF-ordføreren mener, at det er hele forsvaret, der skal have et løft. Ikke bare de værnepligtige, men også de professionelle soldater.

– Men første led i fødekæden er de værnepligtige, påpeger hun.

Marie Krarup peger blandt andet på udlændingeområdet, når hun skal anvise finansiering af de ekstra penge til forsvaret.

Socialdemokraternes forsvarsordførere Henrik Dam Kristensen (S) er ikke afvisende over for at bruge flere penge på Forsvaret.

Men pengene skal bruges “klogest muligt”, lyder det.

– Værnepligtige er en meget dyr foranstaltning. Vi ved, at otte ud af ti af de værnepligtige, vi har inde i dag, forsvinder efter endt tjeneste, siger Henrik Dam Kristensen.

Han er derimod ikke afvisende over for at øge andelen af professionelle soldater i forsvaret.

– Vi står over for helt kontante udfordringer med at bekæmpe international terrorisme og en ny situation ved Østersøen, hvor vi skal tage Ruslands aggressivitet alvorligt.

– Vi er indstillet på at kigge på, om vi har den styrke i forsvaret, som vi skal have for at klare de udfordringer, vi står overfor.

– I den forbindelse er der brug for, at vi bruger hver krone klogt. Og jeg er ikke overbevist om, at det er klogt at bruge uforholdsmæssigt mange penge på flere værnepligtige, siger Henrik Dam Kristensen.

/ritzau/