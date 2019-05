Det svenske forsvar skal oprustes

For første gang siden 1970-tallet skal det svenske forsvar opruste. Det er alle riksdagspartier enige om, men spørgsmålet om hvor meget oprustningen skal koste har delt partierne i to lejre. Tirsdag afleveres forslaget til den svenske forsvarsminister – uden underskrifter fra de borgerlige partier, skriver Øresund News.

Siden 2017 har et udpeget forsvarsudvalg, med repræsentanter fra alle svenske parlamentspartier, arbejdet for at udarbejde et forslag til forsvarspolitik i perioden 2020-2025. Tirsdag blev forslaget forelagt for forsvarsminister Peter Hultqvist (S), og for første gang nogensinde var ikke alle parters underskrifter på forslaget – som traditionelt er blokoverskridende.

Samtlige riksdagspartier er dog enige om at forsvaret skal oprustes reelt. En ny sikkerhedspolitisk situation og en øget trussel fra Rusland nævnes som to grunde. I forslaget står der, at 84 mia. svenske kroner vil blive brugt på forsvaret i 2025, hvilket er en kraftig stigning fra de nuværende 53 mia. Det ville betyde, at 1,5 pct. (1,6 procent inklusiv midler til civilforsvaret) af Sveriges BNP ville blive tilføjet til forsvaret, i modsætning til den nuværende ene procent.

Det er netop dette beløb, der sætter en kæp i hjulet i for forhandlingerne. De borgerlige partier ser den foreslåede sum som et minimumsniveau for oprustningen, mens forsvarsminister Peter Hultqvist vil fortsætte med at diskutere omkostningerne i efteråret. Uenigheden medførte, at de borgerlige parter forlod forhandlingerne, og forslaget blev derfor fremsat uden deres underskrifter.

I forslaget hedder det blandt andet, at renoveringen finder sted i form af fire nye regimenter, antallet af værnepligtige øges fra 3.000 til 8.000 om året, og en stor del af forsvarets eksisterende udstyr skal opgraderes. Det betyder blandt andet, at der vil komme en mere aktivitet i Revinge uden for Lund.

Riksdagen træffer beslutning om forslaget næste år. Lykkes man ikke med at blive enige om regningen for oprustningen har Liberalerna, som sammen med Centerpartiet indgår i det nuværende samarbejde med regeringspartierna Socialdemokraterna og Miljöpartiet, meddelt at de er villige til at kører udenom regeringen gennem at søge støtte hos Sverigedemokraterna og dermed opnå Flertal i Riksdagen.