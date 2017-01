DELT DEL DEL

* Et nyt forsvarsforlig for perioden 2018-2022 skal i løbet af i år forhandles på plads.

* Blandt de afgørende forhandlingspunkter er Forsvarets økonomi, som et flertal har varslet skal stige fra de nuværende cirka 21 milliarder kroner årligt.

* Danmark har i NATO forpligtet sig til at bruge to procent af BNP på Forsvaret, men bruger i dag lige under 1,2 procent.

* Der er 20.165 ansatte i Forsvaret.

* På materielsiden er valget af kampfly taget, men allerede i 2017 skal beslutningen tages om tre andre større indkøb: artilleri, lastvogne og nye pansrede patruljekøretøjer.

* Bjørn Bisserup kan på grund af sin alder højst sidde på posten frem til oktober 2021, når han runder 61 og et halvt år.

