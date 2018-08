Det er blevet naturligt for kvinder at vælge militærtjeneste

Langt flere kvinder end tidligere vælger at aftjene værnepligt, og der er efterhånden også flere, der vælger en karriere i Forsvaret.

Det er blevet en naturlig ting for piger at vælge militærtjeneste. På ti år er andelen af kvindelige værnepligtige steget fra knap 7 til 17 procent. Det skriver DR Sjælland.

I Livkompagniet i Slagelse er der netop startet 26 kvinder ud af i alt 108 værnepligtige.

En af dem er Karoline Bøwadt, som allerede overvejer at blive længere end de fire måneder, værnepligten varer:

– Jeg kunne godt finde på at blive herinde, måske som sergent, siger hun til DR Sjælland.

Julie Christensen er heller ikke i tvivl om, at hendes fremtid ligger indenfor Forsvaret:

– Jeg har tænkt mig en karriere herinde. Hvad det bliver præcist ved jeg ikke. Først ville jeg være sprogofficer, men det ser mere ud til at jeg læser til sygeplejerske, for måske senere at blive udsendt, hvis det er muligt, siger hun til DR Sjælland.

At der er kommet flere kvinder i forsvaret mærker Kaptajn Søren Hellesøe Petersen også i Livkompagniet i Slagelse, som han er chef for:

– Flere af de befalingsmænd jeg har, er kvinder, som jeg selv har haft som værnepligtige. De er kommet igennem og er nu gruppeførere for de værnepligtige, og det er en stor tilfredsstillelse. Cirka en tredjedel af de sergenter vi sender afsted, er kvinder, siger han til DR Sjælland.

Sidste år trak 667 kvinder i trøjen som værnepligtige, og det er cirka samme niveau i år.