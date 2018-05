Den littauiske Griffin Brigade tilknyttes Danske Division

Litauen og Danmark underskrev i dag et Memorandum of Understanding, der officielt knytter den litauiske Griffin Brigade til Danske Division.

Aftalen betyder at brigaden fremover deltager som primær øvelsestager i Danske Divisions årlige Saber Knight øvelsescyklus.

Formålet er at sikre NATO’s doktrinære, tekniske og proceduremæssige standarder. Inklusiv kampstøtte og logistisk støtte inden for den organisatoriske ramme af Danske Division.

“Litauens Hær har et langt og tæt samarbejde med den danske Hær og særligt med Danske Division. Derfor er jeg glad for, at vi med denne aftale sikrer, at vores Griffin Brigade bliver fuldt integreret i øvelsesforløbet,” siger Brigadegeneral Valdemaras Rupsys i en pressemeddelse fra Danske Divison.

Annonce Annonce

Generalmajor og chef for Hærstaben, Hans-Christian Mathiesen, kalder dagens underskrift en “blåstempling”:

“Vi ser frem til, at Griffin Brigaden bliver en del af Danske Division’s multinationale træningsmijø. Jeg er sikker på, vi fortsætter det frugtbare samarbejde med vores NATO-allierede i Estland, Letland og Litauen i fremtiden,” vurderer generalmajoren.

Danmark var et af de første lande, der diplomatisk anerkendte Estland, Letland og Litauen.

Danmark har siden haft et militært samarbejde med landene og bidrager blandt andet med opbygningen af et effektivt forsvar inden for rammerne af Nato.

Den litauiske Iron Wolf Brigade blev tilknyttet i 2006. I 2009 fulgte 1st Estonian Infantry Brigade. I dag var turen kommet til Griffin Brigade.