Efterretningstjeneste vurderer, at Rusland vil forsøge at skabe skandaler omkring soldaters mission i Estland.

Når op mod 200 danske soldater ved årsskiftet kommer til den lille estiske by Tapa som en del af Natos mission, så lurer der helt andre farer end dem, der i årevis har omgivet danske styrker på internationale missioner.

Det skriver Politiken.

Nu handler det om ferme russiske internettrolde og prorussiske agenter, der vil forsøge at skabe skandaler omkring de danske soldater og deres kolleger fra andre Nato-lande, der skal bevogte NATOs grænse mod øst.

Det fremgår af den risikovurdering, som Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) har lavet i forbindelse med det beslutningsforslag om udstationeringen, som regeringen torsdag præsenterede for Folketinget.

I vurderingen fra efterretningstjenesten står der ifølge Politiken blandt andet, at “FE vurderer, at truslen fra chikane og intimideringskampagner mod et dansk styrkebidrag vil være høj”.

Annonce

Derfor skal soldaterne tage sig i agt for såkaldte russiske honningfælder.

Det kan dække over smukke kvinder, der bringer soldater og spioner i kompromitterende situationer, eller provokerende værtshusbøller under opholdet i Estland.

Det er især, når soldaterne får mulighed for lidt fritid i den estiske hovedstad, Tallinn, eller universitetsbyen Tartu i nærheden af den lille forblæste garnisonsby Tapa, at der kan være fare på færde.

Og frygten er ikke taget ud af den blå luft, understreger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) over for Politiken.

– Soldaterne vil blive udsat for provokationer og forsøg på at miskreditere deres tilstedeværelse. Forsvaret arbejder med, hvordan vi kan imødegå den risiko.

Ministeren kalder den russiske evne til at sprede misinformation og bruge de sociale medier for “skræmmende”.

I Tapa understregede den estiske forsvarsminister, Margus Tsahkna, på en pressekonference den store folkelige opbakning til Nato-missionen, som 80 procent af befolkningen bakker op om, »men der vil komme fake news og propaganda«.

»Den eneste måde, vi kan imødegå det på, er ved åbenhed. Vi må være helt klare i vores kommunikation og forklare, at Nato-soldaterne er her for at imødegå russisk aggression. Vi skal åbent sige, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert. Og jeg er sikker på, at soldaterne ved, hvad de gør, hvor de er henne, og hvordan de skal opføre sig«, sagde Estlands forsvarsminister.

/ritzau/