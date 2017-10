Udenrigsminister Anders Samuelsen vil holde danske soldater længe i Irak, selv om IS er så godt som nedkæmpet.

Danske soldater var i Irak fra invasionen og sejren over Saddam Husseins styre i 2003 og til 2011. Allerede i 2014 var danske soldater dog tilbage på jorden for at deltage i kampen mod Islamisk Stat. Og der kan gå lang tid, inden den militære indsats igen kan slutte.

Det mener udenrigsminister Anders Samuelsen (LA), der tirsdag var i landet for at besigtige de danske jægersoldaters indsats.

– Jeg tror, at det er væsentligt, at vi ikke forlader Irak for hurtigt. Det er en af de lærdomme, vi har fået fra andre gange, vi har engageret os.

– Én ting er den sejr, man vinder på landjorden. En anden er, at der kommer en stabiliseringsindsats bagefter, som også er helt utroligt vigtig, siger udenrigsministeren.

Som led i stabiliseringsindsatsen vil regeringen søge 135 millioner kroner til genopbygning af regionen omkring byen Mosul. Fokus er på blandt andet jobskabelse.

– Med en militær indsats, som vi har nu, og en stabiliseringsindsats, så tror jeg på, at vi kan skabe en langsigtet løsning.

– Og hvor vi forhåbentlig kan undgå, at der opstår frustrationer, der gør, at IS opstår i en ny form, siger Anders Samuelsen.

Med IS’ nederlag er den fælles fjende i området væk. Irak er præget af religiøse forskelle og en århundreder lang magtkamp mellem forskellige religiøse og politiske interesser.

Udenrigsministeren fortæller, at de danske soldater på jorden, der træner irakiske styrker, er “sensationelt” gode til at samle de forskellige grupperinger.

Han er derfor ikke så bekymret over, at den danske indsats vil blive del af en intern irakisk magtkamp, som det delvist skete under den amerikanskledede koalitions indsats fra 2003.

Lige meget hvad vil der dog være konflikter i området, og de soldater, danskerne træner, vil være del af dem (konflikterne, red.), siger udenrigsministeren.

– Der vil være konflikter i området. Også lang tid fremover. Sådan vil det være, når man har kurdere, shiamuslimer og sunnimuslimer med en lang historik i samme område.

– Så kan man ikke fra den ene dag til den anden skabe en situation, hvor der er fred og idyl.

– Men vi kan forhåbentlig være med til at sikre, at dem, der indgår i konflikter, har respekt for de grundlæggende rettigheder og krigens regler, siger Anders Samuelsen.

/ritzau/