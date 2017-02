DELT 407 GANGE DEL DEL

De danske Leopard 2A5 kampvogne var udsendt l Afghanistan fra 2007 til 2014 som en del af Danmarks bidrag l NATOs ISAF mission.

I bogen “Danish Leopards in Helmand – From the crew’s perspective” fortæller Thomas Antonsen besætningsmedlemmernes historier om følinger, IED-påkørsler, samarbejde med udenlandske enheder og mange andre facetter af det af leve i en kampvogn i krig.

Personlige historier

Bogen er blevet udarbejdet på baggrund af interview med ca. 40 besætningsmedlemmer, der alle har bidraget med historier fra deres tid i Helmand provinsen i Afghanistan.

I bogen får du indsigt i nogle meget personlige historier om besætningsmedlemmernes oplevelser, mens de var ”på arbejde” i Afghanistan i et fremmed og ukendt terræn tusinder af kilometre fra deres hjem.

Leopard kampvognene var udsendt til Afghanistan som et afgørende kamp-element til støtte for de danske infanterienheder.

Fornylig blev bog-projektets initierende økonomi opgjort. Overskuddet fra sponsorernes bidrag er 140.000 kr., som går til KFUM Soldaterhjem i Holstebro.

