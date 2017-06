Danmark skal gøre en større indsats i Østersø-regionen i de kommende år, siger Claus Hjort fra Nato-møde.

En stående dansk Nato-brigade på mellem 4000 og 4500 mand, der kan rykke andre Nato-lande til undsætning og kæmpe selvstændigt uden for Danmark.

Nye missiler til de danske fregatter. Og et ekstra dansk bidrag til at spore ubåde i Østersøen.

Det er ifølge forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) tre af de vigtigste nye elementer, som Danmark efter ønske fra Nato overvejer at styrke det danske forsvar med i de kommende år.

Natos forsvarsministre har torsdag på et møde i Bruxelles vedtaget nye styrkemål for alle Nato-lande.

Claus Hjort Frederiksen kalder den hemmelige liste med styrkemål for “en henstilling” og “en ønskeseddel. Planen skal gennemføres over de kommende 15 år.

– Det er meget vigtigt at understrege, at vi bevarer den fulde suverænitet over, om vi vil imødekomme det, og hvordan vi vil gøre det, siger forsvarsministeren.

Annonce

– Men alle lande har vedtaget at tage det seriøst, siger han.

Samtidig siger han, at de nye styrkemål er “et meget, meget vigtigt signal” til russerne.

Claus Hjort Frederiksen siger, at “idéen i sådan en brigade er, at den skal kunne klare sig selv i kamp”.

– De skal have kampvogne, de skal have transporter, de skal kunne beskytte sig selv, de skal have et føringshovedkvarter og så videre, siger han.

En ny dansk brigade betyder ikke, at Danmark får brug for op imod 4500 ekstra soldater. Men forsvaret skal i givet fald organisere sig på en ny måde.

Claus Hjort Frederiksen siger, at da Muren faldt, og Sovjetunionen brød sammen, troede mange, at der aldrig kom krig i Europa igen.

Men den drøm har et aggressivt Rusland revet os ud af, lyder det fra forsvarsministeren.

– Derfor er vi i dansk sammenhæng nødt til at ofre noget opmærksomhed omkring Østersø-regionen, som er vores nærområde, siger han.

Til september skal forsvarschef Bjørn Bisserup aflevere et oplæg, inden Claus Hjort Frederiksen omkring 1. oktober kommer med et udspil til næste forsvarsforlig.

Ministeren siger, at dansk forsvar siden 1991 er blevet gearet til, at der ikke kom krig i Europa, og at Danmark “kunne deltage i terrorbekæmpelse fjernt fra rigets kyster”.

Det skal Danmark stadig kunne, uanset om det er i Syrien, Irak eller Afghanistan.

Men i det kommende forsvarsforlig skal der samtidig være fokus på flere danske opgaver omkring Østersøen, siger Claus Hjort Frederiksen.

/ritzau/